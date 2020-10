【有線新聞】

台灣一架戰機在訓練期間墮海起火,機師跳傘逃生後送院搶救不治。

戰機失事後,海巡署派出黑鷹直升機到海面搜索,救起在海中失去意識的機師,吊返基地後送院。台東空軍基地周四早上進行訓練期間,一架F-5E戰機起飛不到兩分鐘,在近岸墮海、爆炸起火。

當地傳媒報道,機師為免撞上民居,將失去動力的戰機滑行至接近海面,錯失跳傘高度,令降落傘未完全打開就掉落海,之後再懷疑被傘繩纏繞遇溺。

直升機空軍表示,失事戰機型號老舊,已有40年機齡,懷疑因引擎失靈墮海;下令F-5型戰機停止訓練等候調查。

