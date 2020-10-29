共和黨議員質疑社交媒體對誤導資訊採雙重標準

【有線新聞】

美國多個網絡及社交媒體的高層出席國會聽證會，共和黨議員質疑他們有雙重標準，針對特朗普總統，甚至偏幫對手、民主黨的拜登。

美國總統特朗普不時在Twitter發文，但早前批評郵寄投票的內容被標籤為「潛在誤導」，議員質問Twitter是否存在雙重標準。

Twitter行政總裁多爾西說：「我們的確就該篇帖文採取行動，我們認為它可能令到民眾困惑，因而標籤帖文。」

被問到Twitter似乎並不反對另一篇有關中共聲稱美軍把疫情帶到武漢的帖文，多爾西說Twitter有標籤該篇帖文，但不確定確實花了多久時間。

他又被質疑，有關中共帖文錯誤指控美軍造成病毒大流行，Twitter兩個月沒有回應。多爾西承認，並非所有被指有問題的言論，他們都有規管政策。

參議院商業委員會主席威克說：「很奇怪你們標籤了總統的帖文，卻沒有隱蔽伊朗精神領袖，否認猶太大屠殺或消滅以色列的帖文。」

多爾西回應：「我們有針對三方面的錯誤虛假資訊，包括遭操控的媒體資訊、公共衛生，特別是新型肺炎疫情，還有公民程序正當性，涉及選舉、選舉干預及壓制選民等，都是針對誤導資訊。我們沒有政策或規範機制針對你提及的其他類型誤導資訊。」

對於被指禁止用戶轉發《紐約郵報》質疑拜登貪腐的報道，多爾西承認做法有錯，指用戶現時已可重新分享相關內容。會上亦有民主黨議員質疑，聽證會選在大選投票前6天舉行，共和黨把本應不分黨派的議題政治化。

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