舊金山校區宣布改革學生個資搜集系統

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山聯合校區宣布即時改革校區搜集學生個人資料的系統,讓學生和家長可以填報更詳盡的族裔以及性別資料,令校區可以針對不同背景的學生,提供更全面和適當的服務。

由舊金山教育委員Faauuga Moliga、Alison Collins以及華裔委員林謙悅提出的決議案,規定校區改革搜集學生資料的系統,明年7月之前,校區的入學表格、緊急通知表格、僱用申請表,以及學生和家長的學校網上戶口portal,必須容許學生和家長填報更適合他們族裔和性別身份的資料,例如亞裔之中,有東南亞人士,甚至可細分至民族,例如苗族。

校區表示,這樣做能更準確反映學生多元化的實況,校區指出,他們的學生所說的語言最少有21種,有份提出改革學生資料搜集系統的林謙悅舉例,長久以來,太平洋島嶼學生都被忽略。

林謙悅說:「特別是太平洋島嶼學生,在校區裡沒有可見度,可是我們知道太平洋島嶼人士在畢業率、貧窮以及健康問題不合比例地受影響。」

本身支持平權法,包括教育平權的林謙悅強調,校區加強搜集學生資料,並不等於校區實行平權法。

林謙悅說:「蒐集數據方面去種族隔離,並不關乎平權法,而是了解我們的學生,我們如何服務他們,以及是否做得足夠,在教育成果以及畢業方面。」

根據決議案,舊金山聯合校區即時開始策劃如何改革數據蒐集系統,明年7月前實行。

