舊金山警方正調查一宗槍擊案,一名26歲男子周三下午在舊金山加大Mission Bay校園附近中槍受傷。

警方是於中午1時23分接獲舉報,地點在Mission Bay Boulevard North 600號路段,有人在一輛SUV汽車向受害人開槍,然後駕車離開,警方暫無疑犯和汽車的資料。

26歲男子中槍後送院治療,沒有生命危險。

