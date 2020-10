Santa Clara縣衛生局提醒商戶把檢查標示換成橙色

【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣因為新冠肺炎病例減少,而轉入加州政府的橙色級別,縣衛生局提醒商戶,可以將店門外的檢查標示換成橙色。

Santa Clara縣的商戶檢查標示從10月5日起,已經從藍色改為橙色,不過很多商家都沒有更換。

Santa Clara縣公關Todd Naffziger說:「商家櫥窗不應呈藍色,而是橙色,並有新的日期,此外商家也需要提出新的社交距離規定。」

新的顏色疫情檢查商標,代表新的社交距離指引,像是Santa Clara縣允許室內用餐或是健身房,最多可以容納正常人數的25%,不過有些商家表示,暫時不會更動,寧可維持較嚴格的標準。

此外,從9月16日開始,Santa Clara縣衛生單位也規定,如果僱員提出要求,僱主應該安排僱員接受新冠病毒檢測。

Naffziger說:「健保提供者有必要替你檢測,如果你是第一線工作人員,若你的健保提供沒做,你可以投訴。」

關於戶外用餐搭棚的方式也是有規定的,食客選擇餐廳,也可以依照畫面上的四個圖案來選擇餐廳,如果帳棚四面封閉,就必須開頂,如果頂頭封閉,就必須起碼兩面是開放,不過隨著天氣越來越涼,對業者及食客來說,戶外用餐也是一個考驗。

Naffziger說:「我知道現在越來愈冷,我知道很多餐廳及設施盡量讓顧客舒服,在疫情下,鼓勵客人到戶外用餐。」

有關新冠疫情商戶指引,民眾可以上網查看詳細資訊,網址:http://www.covid19prepared.org。

