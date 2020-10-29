Santa Clara縣衛生局提醒商戶把檢查標示換成橙色

【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣因為新冠肺炎病例減少，而轉入加州政府的橙色級別，縣衛生局提醒商戶，可以將店門外的檢查標示換成橙色。

Santa Clara縣的商戶檢查標示從10月5日起，已經從藍色改為橙色，不過很多商家都沒有更換。

Santa Clara縣公關Todd Naffziger說：「商家櫥窗不應呈藍色，而是橙色，並有新的日期，此外商家也需要提出新的社交距離規定。」

新的顏色疫情檢查商標，代表新的社交距離指引，像是Santa Clara縣允許室內用餐或是健身房，最多可以容納正常人數的25%，不過有些商家表示，暫時不會更動，寧可維持較嚴格的標準。

此外，從9月16日開始，Santa Clara縣衛生單位也規定，如果僱員提出要求，僱主應該安排僱員接受新冠病毒檢測。

Naffziger說：「健保提供者有必要替你檢測，如果你是第一線工作人員，若你的健保提供沒做，你可以投訴。」

關於戶外用餐搭棚的方式也是有規定的，食客選擇餐廳，也可以依照畫面上的四個圖案來選擇餐廳，如果帳棚四面封閉，就必須開頂，如果頂頭封閉，就必須起碼兩面是開放，不過隨著天氣越來越涼，對業者及食客來說，戶外用餐也是一個考驗。

Naffziger說：「我知道現在越來愈冷，我知道很多餐廳及設施盡量讓顧客舒服，在疫情下，鼓勵客人到戶外用餐。」

有關新冠疫情商戶指引，民眾可以上網查看詳細資訊，網址：http://www.covid19prepared.org。

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