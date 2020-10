Santa Clara縣中餐館和小型健身房營運壓力仍大（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣雖然進入橙色級別,不過很多中餐館還是維持外賣,小型健身房的營運也因為人數有限,對業者來說壓力還是很大。

在聖荷西和Saratoga經營兩間Pilates教室的吳君儀說,雖然Santa Clara縣已經降到橙色級別,可是對他們來說,雖然可以重新開店,但是12張健身床只能用6張,所以還是在虧損階段。

吳君儀說:「我們一直要有付房租壓力,在過去居家令時間,我們都還是要必須付房租,剛好我們遇到的房東都是不願意跟我們溝通的,所以在過去關門時間,我們還是完全照付房租,現在開門了,回來客人還是很少。」

吳君儀說,過去很多矽谷媽媽送小孩上學後,可以來健身,現在因為線上教學,而必須留在家裡照顧小孩,吳君儀投資這些健身器材,在新冠疫情發生前,很受矽谷媽媽還有上班族喜愛。

吳君儀說:「健身對華人是額外的,不是生活的部分,如果任何事情發生,我覺得大部分華人可能第一個刪掉的就是健身,如果是華人生意的話,一有風吹草動就有影響。」

Santa Clara縣已經開放有限度的室內堂食,但是大部分的中餐館維持外賣,原因是甚麼呢?

記者周三走訪Cupertino,在蘋果公司旁邊的一家亞裔購物商場,在新冠疫情爆發前,這裡午餐時間根本找不到停車位,現在則顯得冷冷清清,僅有少數一兩家有戶外用餐,中餐館大部分還是維持外賣,一名不願上鏡頭的夥計說,主要原因還是怕麻煩。

夥計說:「怕麻煩,開了後怕麻煩,這樣做比較好,(外賣生意很好?)很好,但比平常生意少一點。」

來買外賣的顧客則說:「很多人暫時沒有信心去餐館,人聚在一起吃東西,一般都是外賣,我自己本身都是外賣。」

就像經營Pilates的吳君儀說,儘管健身房的消毒及社交距離做得十分到位,但是要大家恢復信心還要一段時間。

吳君儀說:「希望趕快把今年過完,明年開始希望會員比較樂觀,比較有信心,或是選舉完之後,會員回來之後,慢慢我們的收入足夠支付房租跟教練薪水。」

