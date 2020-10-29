Santa Clara縣中餐館和小型健身房營運壓力仍大（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣雖然進入橙色級別，不過很多中餐館還是維持外賣，小型健身房的營運也因為人數有限，對業者來說壓力還是很大。

在聖荷西和Saratoga經營兩間Pilates教室的吳君儀說，雖然Santa Clara縣已經降到橙色級別，可是對他們來說，雖然可以重新開店，但是12張健身床只能用6張，所以還是在虧損階段。

吳君儀說：「我們一直要有付房租壓力，在過去居家令時間，我們都還是要必須付房租，剛好我們遇到的房東都是不願意跟我們溝通的，所以在過去關門時間，我們還是完全照付房租，現在開門了，回來客人還是很少。」

吳君儀說，過去很多矽谷媽媽送小孩上學後，可以來健身，現在因為線上教學，而必須留在家裡照顧小孩，吳君儀投資這些健身器材，在新冠疫情發生前，很受矽谷媽媽還有上班族喜愛。

吳君儀說：「健身對華人是額外的，不是生活的部分，如果任何事情發生，我覺得大部分華人可能第一個刪掉的就是健身，如果是華人生意的話，一有風吹草動就有影響。」

Santa Clara縣已經開放有限度的室內堂食，但是大部分的中餐館維持外賣，原因是甚麼呢？

記者周三走訪Cupertino，在蘋果公司旁邊的一家亞裔購物商場，在新冠疫情爆發前，這裡午餐時間根本找不到停車位，現在則顯得冷冷清清，僅有少數一兩家有戶外用餐，中餐館大部分還是維持外賣，一名不願上鏡頭的夥計說，主要原因還是怕麻煩。

夥計說：「怕麻煩，開了後怕麻煩，這樣做比較好，（外賣生意很好？）很好，但比平常生意少一點。」

來買外賣的顧客則說：「很多人暫時沒有信心去餐館，人聚在一起吃東西，一般都是外賣，我自己本身都是外賣。」

就像經營Pilates的吳君儀說，儘管健身房的消毒及社交距離做得十分到位，但是要大家恢復信心還要一段時間。

吳君儀說：「希望趕快把今年過完，明年開始希望會員比較樂觀，比較有信心，或是選舉完之後，會員回來之後，慢慢我們的收入足夠支付房租跟教練薪水。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。