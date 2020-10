司法部起訴8人涉嫌在美國非法替中國執行獵狐行動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦司法部周三起訴8人,指控他們在美國非法替中國執行「獵狐行動」及「天網行動」。

法庭文件顯示,8名被起訴的人,有7個是華人,和一個美國的私家偵探,當中5人分別在新澤西、紐約與加州被捕,其餘3人潛逃,可能人在中國。

8人被控涉嫌串謀為中國從事非法活動,其中6人加控涉嫌串謀從事跨州分和跨國跟蹤,個別控罪的最高刑罰是5年監禁。

起訴書指,2016年9月到2019年11月間,8人涉及跨國跨州,對在美國的中國公民進行監視、騷擾,並脅迫他們返回中國。

一名新澤西男子和他的女兒是受害人,受害男子曾是中國政府官員,自2010年在美國居住。

法庭文件指,中國的這項跨國行動名為「獵狐行動」(Fox Hunt)和「天網行動」(Skynet),目的是要通過地下途徑,追捕那些被指觸犯中國法律,但住在中國境外的中國公民回國投案受審。

法庭文件指,2017年4月,有6人將新澤西男子在中國的年長父親強行帶來美國,以恐嚇該名男子,過程中聘用了美國籍私家偵探,監視新澤西男子、他的妻子和女兒。

2018年,“獵狐行動”特工甚至在該名新澤西男子的家門前貼字條,說要是他肯回中國坐牢10年,妻子和孩子就不會有事。

2019年2月到4月間,特工還不斷給該名男子寄信件和錄像帶,揚言會傷害他留在中國的家人,案件還涉及3名中國政府官員。

聯邦調查局局長Christopher Wray說:「這並不是一個負責任國家的行為,而更像黑幫行動,我們必須了解,中方的『獵狐行動』是中國政府的多元、偷竊和惡勢力行動,中國違法違規,作出複雜的攻擊,瞄準我們的數據與個人資料,也進行商業間諜活動,瞄準我們的知識產權和商業機密,他們正使用這些知識,以增強其全球影響力、增強其經濟和政治力量,以損害我們而自利。」

周三下午,在紐約布魯克林的聯邦法庭,歷時近3個小時的法庭程序中,3名在紐約被捕的被告,美國藉的Michael McMahon、Jin Hongru和美國永久居民Zhu Yong,通過視像方式出庭,其中兩人需要普通話翻譯。

聯邦檢控官原本要求法官不准Zhu Yong保釋,因為他在美國只有兩個家人,而過去幾年有回中國的紀錄,認為他有潛逃可能,而他在事件中,也涉嫌扮演中要角色,但是法官最後都允許3人以12到50萬保釋,但必須交出旅遊證件和受電子監控,另外兩人將在加州出庭。

