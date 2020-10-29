司法部起訴8人涉嫌在美國非法替中國執行獵狐行動（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

聯邦司法部周三起訴8人，指控他們在美國非法替中國執行「獵狐行動」及「天網行動」。

法庭文件顯示，8名被起訴的人，有7個是華人，和一個美國的私家偵探，當中5人分別在新澤西、紐約與加州被捕，其餘3人潛逃，可能人在中國。

8人被控涉嫌串謀為中國從事非法活動，其中6人加控涉嫌串謀從事跨州分和跨國跟蹤，個別控罪的最高刑罰是5年監禁。

起訴書指，2016年9月到2019年11月間，8人涉及跨國跨州，對在美國的中國公民進行監視、騷擾，並脅迫他們返回中國。

一名新澤西男子和他的女兒是受害人，受害男子曾是中國政府官員，自2010年在美國居住。

法庭文件指，中國的這項跨國行動名為「獵狐行動」（Fox Hunt）和「天網行動」（Skynet），目的是要通過地下途徑，追捕那些被指觸犯中國法律，但住在中國境外的中國公民回國投案受審。

法庭文件指，2017年4月，有6人將新澤西男子在中國的年長父親強行帶來美國，以恐嚇該名男子，過程中聘用了美國籍私家偵探，監視新澤西男子、他的妻子和女兒。

2018年，“獵狐行動”特工甚至在該名新澤西男子的家門前貼字條，說要是他肯回中國坐牢10年，妻子和孩子就不會有事。

2019年2月到4月間，特工還不斷給該名男子寄信件和錄像帶，揚言會傷害他留在中國的家人，案件還涉及3名中國政府官員。

聯邦調查局局長Christopher Wray說：「這並不是一個負責任國家的行為，而更像黑幫行動，我們必須了解，中方的『獵狐行動』是中國政府的多元、偷竊和惡勢力行動，中國違法違規，作出複雜的攻擊，瞄準我們的數據與個人資料，也進行商業間諜活動，瞄準我們的知識產權和商業機密，他們正使用這些知識，以增強其全球影響力、增強其經濟和政治力量，以損害我們而自利。」

周三下午，在紐約布魯克林的聯邦法庭，歷時近3個小時的法庭程序中，3名在紐約被捕的被告，美國藉的Michael McMahon、Jin Hongru和美國永久居民Zhu Yong，通過視像方式出庭，其中兩人需要普通話翻譯。

聯邦檢控官原本要求法官不准Zhu Yong保釋，因為他在美國只有兩個家人，而過去幾年有回中國的紀錄，認為他有潛逃可能，而他在事件中，也涉嫌扮演中要角色，但是法官最後都允許3人以12到50萬保釋，但必須交出旅遊證件和受電子監控，另外兩人將在加州出庭。

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