法國尼斯持刀襲擊案至少3死多傷 據報兩人被斬首

法國南部尼斯發生懷疑恐襲,一名男子持刀闖入市中心教堂襲擊,最少3死、多人受傷,其中兩人被斬首,反恐部門正調查案件。報道指疑兇多次高叫「真主偉大」,法國總統馬克龍加派軍隊保護國內主要設施,多國亦譴責襲擊。

傳出襲擊後10分鐘,多名警員進入尼斯聖母大教堂,不斷有警員增援,開多槍制服年約20歲的疑犯,附近途人掉頭躲避,傷者就由救護車送去附近醫院。

法國傳媒報道,這宗襲擊在當地周四早上約9時,大教堂正在彌撒。一名男子突然揮刀將70多歲女教徒及任職教堂管理員的45歲男子斬首。另一名約30到40歲女子頸部中多刀,負傷走到附近酒吧求救,但最終傷重不治。

尼斯市長埃斯特羅西指,疑犯行兇和被制服時都不斷叫「真主偉大」,有跡象顯示是恐怖襲擊。

警方封鎖現場附近一帶調查,初步相信疑兇是單獨犯案,並採集他的指紋,確定是否在監視名單上。

在尼斯襲擊發生大約兩個小時後,約200公里外的阿維尼翁,一名男子在街頭持手槍、高叫「真主偉大」威嚇途人,被警員開槍擊斃。

發生懷疑恐襲後,法國國民議會全體議員,為死者默哀一分鐘。

總統馬克龍到尼斯視察,將全國保安級別提升至最高警戒,增加一倍士兵至7000人,保護學校和禮拜場所等主要設施。

今次是法國相隔個多星期,再發生斬首案。月中一名教師在巴黎市郊,被一名車臣青年斬首,不滿他在課堂上展示,伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫。

