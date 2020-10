德、法等歐洲多國恢復或收緊防疫封鎖措施

【有線新聞】

世衛指,上周新增的新型肺炎病例全歐洲佔了約一半,即有百多萬宗。法國及德國等相繼宣布,再次採取防疫封鎖措施,限制食店、酒吧等營業,又恢復或收緊限聚令等。

德國總理默克爾宣布,從周日起,預訂至下月底將推行新一輪封鎖措施,包括公眾場所10人限聚令,最多只能包括兩個家庭。

禁止舉行公眾娛樂活動,的士高及酒吧將要關閉。戲院、劇院及食店也要關閉,只提供外賣餐飲服務。

法國總統馬克龍亦宣布恢復封鎖措施,他指目前檢測、預警及增加床位等措施,已不足以應付疫情。將由周五起,預訂實施至12月初,同樣包括居家令,除非有必要外出工作、看病。容許到戶外做運動,但不能超過一公里。

又禁止不同地區往來,除了酌情讓渡假的人返家。任何公開及私人聚集也禁止,即包私人派對等,亦不再豁免婚禮,但學校會保持開放。

瑞士則下令關閉夜總會,酒吧及食店只可在朝6至晚11時段營業,禁止舉辦50人以上公眾活動,一般公眾聚集則維持不能多於15人。

