舊金山華埠餅店靠老顧客不離不棄保住員工飯碗

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠歷史最悠久的餅店東亞餅家,在疫情期間生意雖然大受影響,但是有一班老顧客不離不棄,店舖被逼停業後,仍然不斷落訂買糕餅,令餅店保住十名員工,繼續有工開。

這一個就是支撐著東亞餅家生意的咖啡糖蛋糕,咖啡忌廉配上海綿蛋糕,表面再沾滿咖啡脆脆,做法是一個古時流傳下來的秘方。

老闆關賢偉(Orlando Kuan)表示,市府3月中頒布居家令後,餅店被逼停業,但是有不少忠實顧客私下聯絡他們,希望買這款蛋糕及其他產品。

關賢偉說:「一定要求,還求我們,說麻煩你做給我們,不要緊,我們盡量,最健康方式整給你。」

東亞餅家位於華埠Grant街有96年歷史,是華埠最古老的餅店,關賢偉與太太在1985年接手經營。

關賢偉表示,早在今年2月份,灣區疫情未大規模爆發時,餅店的生意已經大跌八成,在6月份店舖重開後,生意最多只恢復到疫情前的六成,不過就是因為熟客的訂單,餅店保住十名員工,他們繼續有工做。

關賢偉說:「屋租很貴,什麼都貴,人工又貴呢?一關閉,就沒有入息了,除了老顧客很落力支持,有些人甚至給多一些錢你,都不要緊,送給你,因為你辛苦,我不想你結業。」

關賢偉指出,疫情前,每日最多賣出過百個咖啡蛋糕,現在雖然完全比不上,但在非常時期,店舖仍能運作,已經是值得感恩的事。

東亞餅家的月餅,是一年四季都買到的產品,為了應對疫情,他們將銷售轉移到網上,並將貨品送到灣區,甚至是外州。

關賢偉說:「以前(生意)好一點,現在根本沒有那麼多人來,人人都不敢外出,但寄埠都寄很多,有人在聖荷西,說我不敢來,你寄來可以嗎?當然可以。」

雖然舊金山已經准許商店恢復店內購物,但因為擔心疫情,東亞餅家暫時只在店舖門前買賣,關賢偉表示,他很喜歡與顧客聊天,這樣做希望讓顧客留在街上,讓冷清的街道熱鬧一點。

關賢偉說:「生意是依靠街上的行人,街上無人行,等於無生意,有人行,才有生意。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。