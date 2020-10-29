舊金山華埠餅店靠老顧客不離不棄保住員工飯碗

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠歷史最悠久的餅店東亞餅家，在疫情期間生意雖然大受影響，但是有一班老顧客不離不棄，店舖被逼停業後，仍然不斷落訂買糕餅，令餅店保住十名員工，繼續有工開。

這一個就是支撐著東亞餅家生意的咖啡糖蛋糕，咖啡忌廉配上海綿蛋糕，表面再沾滿咖啡脆脆，做法是一個古時流傳下來的秘方。

老闆關賢偉（Orlando Kuan）表示，市府3月中頒布居家令後，餅店被逼停業，但是有不少忠實顧客私下聯絡他們，希望買這款蛋糕及其他產品。

關賢偉說：「一定要求，還求我們，說麻煩你做給我們，不要緊，我們盡量，最健康方式整給你。」

東亞餅家位於華埠Grant街有96年歷史，是華埠最古老的餅店，關賢偉與太太在1985年接手經營。

關賢偉表示，早在今年2月份，灣區疫情未大規模爆發時，餅店的生意已經大跌八成，在6月份店舖重開後，生意最多只恢復到疫情前的六成，不過就是因為熟客的訂單，餅店保住十名員工，他們繼續有工做。

關賢偉說：「屋租很貴，什麼都貴，人工又貴呢？一關閉，就沒有入息了，除了老顧客很落力支持，有些人甚至給多一些錢你，都不要緊，送給你，因為你辛苦，我不想你結業。」

關賢偉指出，疫情前，每日最多賣出過百個咖啡蛋糕，現在雖然完全比不上，但在非常時期，店舖仍能運作，已經是值得感恩的事。

東亞餅家的月餅，是一年四季都買到的產品，為了應對疫情，他們將銷售轉移到網上，並將貨品送到灣區，甚至是外州。

關賢偉說：「以前（生意）好一點，現在根本沒有那麼多人來，人人都不敢外出，但寄埠都寄很多，有人在聖荷西，說我不敢來，你寄來可以嗎？當然可以。」

雖然舊金山已經准許商店恢復店內購物，但因為擔心疫情，東亞餅家暫時只在店舖門前買賣，關賢偉表示，他很喜歡與顧客聊天，這樣做希望讓顧客留在街上，讓冷清的街道熱鬧一點。

關賢偉說：「生意是依靠街上的行人，街上無人行，等於無生意，有人行，才有生意。」

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