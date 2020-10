新冠疫情如何影響美國總統大選（視頻）

【KTSF】

新冠病毒肺炎改變了很多人的生活,也衝擊了這次美國的總統大選,在競選期間,來看看新冠疫情如何影響這場問鼎白宮的戰爭。

2019年的最後一天,在跨倒倒數之際,沒人能想到進入美國大選年的2020,當天別處發生的事情,會大大的影響到美國總統大選。

去年的12月31日,世界衛生組織首度接獲通報,在中國武漢發現不明病毒導致的肺炎案例,今年1月31號,世衛組織總幹事譚德塞宣布新冠病毒是國際關注的公共衛生突發事件,但稱讚中國政府的抗疫表現。

當時美國國務院立即將對中國的旅遊警示,提升到最高的第四級別,要求美國人不要去中國,政府並宣布在2月2號實施防疫入境規定,禁止在2月2號前14天到過中國的非美國公民與居民入境,而在該期間到過中國湖北的美國公民,從中國返回美國,必須接受14天強制檢疫,從中國其他地區返回美國的公民與居民,則必須在特定口岸接受建議。

直到2月22號,美國只有35例確診,當中21例是境外移入,包括18名鑽石公主號乘客和3名撤僑人員,美國境內案有14例。

1月底特朗普總統這麼說:「我們認為我們控制得很好。」

接著快轉三個季度,新冠肺炎顯然已變成美國大選政治的戰場。

特朗普說:「我奮力要消滅病毒,重建我們的經濟,從激進左派手裡拯救國家。」

民主黨總統候選人拜登說:「這麼多人沒必要的喪命,因為這個總統關心股市多過關心長者的健康。」

特朗普寄望即將面世的疫苗能戰勝疫情,並提出免費給重症病人提供,讓他康復的抗體療法。

拜登的抗疫方案則是呼籲大家戴口罩,並建議免費的病毒檢測,和清除對新冠肺炎的預防與治療的「所有成本障礙」,研發疫苗與全面部署必要的供應、人力與設施。

根據Johns Hopkins大學數據,自從大流行以來,已經有超過800萬美國人確診新冠肺炎,領導的專家更預測,到明年2月之前,死亡人數會接近40萬人。

截至今年10月中為止,已經有約1,100萬美國人失業,雖然每週申領失業金人數從3月底的高峰後有所下降,但仍是疫情爆發之前的四倍。

選前一個月左右,特朗普和第一夫人梅蘭妮亞,以及白宮核心幕僚都確診新冠肺炎,特朗普在醫院也繼續發推文,確診幾天之後,也恢復大型競選活動,出席他的造勢大會的人,有些是沒戴口罩,同樣的情況也出現在黑人生命寶貴的示威集會。

在造勢活動方面,相對於特朗普頻頻出席大型集會,拜登的競選活動則選擇小型、保持社交距離,甚至視訊方式的集會。

對於疫情,雙方的選民的態度也不同,根據CNN在10月份做的民調,有66%拜登的支持者聲稱,新冠疫情對於他們的投票極為重要,這個比例幾乎是特朗普支持者的三倍。

目前可以確定的是,美國在大選前不可能會有廣泛的疫苗問世,這代表著不論由誰勝出大選,當選者還是要面對新冠肺炎疫情,這也是一年前大家始料未及的。

