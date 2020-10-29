「中餐女王」江孫芸舊金山寓所離世 享年100歲

【KTSF 吳宇斌報導】

有「中餐女王」之稱的江孫芸（Cecilia Chiang），周三凌晨約3點半在舊金山寓所安詳離世，享年100歲，和大家回顧她傳奇的一生。

江孫芸說：「我是一個完美主義的人，我做哪一行，我都要想把它做得好好的。」

就是這句說話，讓本來從小到大十指不沾陽春水的江孫芸，成為了一代美國中餐業傳奇。

江孫芸在1920年9月18日於無錫一個大戶人家出生，在北京長大，她在10個兄弟姊妹中排行第七，因此也人稱「七姑娘」。

由於父母對美食非常講究，同時也煮得一手好菜，當時千金小姐不得下廚，江孫芸小時候在耳濡目染下，記住了不少中國菜的方式和做法，以及最重要的味道。

50年代，江孫芸來到舊金山探望親人，期間在華埠遇上兩個朋友，兩人想開餐廳，希望她幫手墊付租金，江孫芸慷慨地幫付了租金，但兩個朋友最後卻沒有開餐廳，於是這間江孫芸意外頂下來的餐廳，成為了後來當時名震舊金山的中餐館The Mandarin『福祿壽』。

江孫芸決心要將真正的中餐帶給美國人，並改變美國人對中餐的髒亂和廉價的印象。

江孫芸說：「那個時候，美國人對中國餐館的印象是，到了中國餐館吃飯，頭一樣服務，盤子就往桌子上摔，再有就是英文說得很差。」

她將餐館裝飾得古色古香，並把兒時中國菜的記憶全數放在餐館菜餚上，將之前在美國從來未有出現過中餐館的經典菜餚，例如叫化雞、漳茶鴨等，放上美國人的餐桌。

當時『福祿壽』被灣區著名評論家Herb Caen在專欄大讚之後，成為了舊金山中餐的首選，世界各地名流都慕名而來，之後餐廳也獲得多個餐飲獎項，成為一代美國中餐的典範，將中餐帶入美國主流社會。

1991年，在江孫芸71歲時，賣掉『福祿壽』餐館退休，而餐館則在2006年結業，退休後的江孫芸也沒有停止留意在美的中餐業，她在2008年接受本台專訪時，仍然提醒在美的中餐業者。

江孫芸說：「不過一般的（中）餐館，我要說一句話，我覺得很慚愧，中國餐館他們最主要就是賺了錢了，他們就常常說，我們日子過得挺好的，我們為什麼要再求進步，再要改我們的菜單等等的，我就覺得應該比從前更好，要進步得更快。」

2013年，江孫芸獲得美國飲食業的殊榮James Beard基金會的終身成就獎，表揚她對美國中餐的歷史貢獻。

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