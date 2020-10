「中餐女王」江孫芸舊金山寓所離世 享年100歲

【KTSF 吳宇斌報導】

有「中餐女王」之稱的江孫芸(Cecilia Chiang),周三凌晨約3點半在舊金山寓所安詳離世,享年100歲,和大家回顧她傳奇的一生。

江孫芸說:「我是一個完美主義的人,我做哪一行,我都要想把它做得好好的。」

就是這句說話,讓本來從小到大十指不沾陽春水的江孫芸,成為了一代美國中餐業傳奇。

江孫芸在1920年9月18日於無錫一個大戶人家出生,在北京長大,她在10個兄弟姊妹中排行第七,因此也人稱「七姑娘」。

由於父母對美食非常講究,同時也煮得一手好菜,當時千金小姐不得下廚,江孫芸小時候在耳濡目染下,記住了不少中國菜的方式和做法,以及最重要的味道。

50年代,江孫芸來到舊金山探望親人,期間在華埠遇上兩個朋友,兩人想開餐廳,希望她幫手墊付租金,江孫芸慷慨地幫付了租金,但兩個朋友最後卻沒有開餐廳,於是這間江孫芸意外頂下來的餐廳,成為了後來當時名震舊金山的中餐館The Mandarin『福祿壽』。

江孫芸決心要將真正的中餐帶給美國人,並改變美國人對中餐的髒亂和廉價的印象。

江孫芸說:「那個時候,美國人對中國餐館的印象是,到了中國餐館吃飯,頭一樣服務,盤子就往桌子上摔,再有就是英文說得很差。」

她將餐館裝飾得古色古香,並把兒時中國菜的記憶全數放在餐館菜餚上,將之前在美國從來未有出現過中餐館的經典菜餚,例如叫化雞、漳茶鴨等,放上美國人的餐桌。

當時『福祿壽』被灣區著名評論家Herb Caen在專欄大讚之後,成為了舊金山中餐的首選,世界各地名流都慕名而來,之後餐廳也獲得多個餐飲獎項,成為一代美國中餐的典範,將中餐帶入美國主流社會。

1991年,在江孫芸71歲時,賣掉『福祿壽』餐館退休,而餐館則在2006年結業,退休後的江孫芸也沒有停止留意在美的中餐業,她在2008年接受本台專訪時,仍然提醒在美的中餐業者。

江孫芸說:「不過一般的(中)餐館,我要說一句話,我覺得很慚愧,中國餐館他們最主要就是賺了錢了,他們就常常說,我們日子過得挺好的,我們為什麼要再求進步,再要改我們的菜單等等的,我就覺得應該比從前更好,要進步得更快。」

2013年,江孫芸獲得美國飲食業的殊榮James Beard基金會的終身成就獎,表揚她對美國中餐的歷史貢獻。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。