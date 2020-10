拜登承認即使勝選 要結束疫情也非易事

【KTSF 蔡璐陽報導】

民主黨方面,民主黨總統候選人拜登與副總統搭擋賀錦麗周三分別到北卡和亞利桑那州舉行造勢活動。

拜登在Wilmingtong市的活動上發表演說,指責特朗普總是做出誇大的承諾,但從不制定可行的計劃來實現。

拜登說:「接下來4年,這個國家不能繼續承受這樣的總統,他只對投票給他的人負責,這個總統不願對抗病毒,卻反而攻擊醫生。」

拜登還指責特朗普周二到內布拉斯加州奧馬哈市舉行競選活動時,讓上千民眾在活動結束後,在寒冷的天氣中等待好幾個小時才能回到車裡,甚至有6、7個人因此要送醫院治療。

拜登在競選中一直把抗疫不力作為攻擊特朗普的主要話題,他也一直把自己的抗疫計劃,拿出來與特朗普做對比,但他也承認如果自己勝選,想要結束疫情也並非易事。

拜登說:「即便我勝選,還需費力才能結束疫情,我競選不靠虛假的承諾,說按開關便可結束疫情。」

另一邊,拜登的競選夥伴賀錦麗來到亞利桑那州的Tucson市和Phoenix市舉行造勢活動,她還分別會晤拉美裔的商業領導們,和非洲裔的社區領袖。

在汽車集會上,賀錦麗也攻擊了特朗普政府抗疫不力,她也用拜登主張的抗疫政策,與特朗普的做對比,她也抨擊特朗普試圖取消可負擔健保法案,這將使那些已經生病的人無法獲得醫保。

賀錦麗還說,拜登將會使奧巴馬健保法案更加完善,讓更多的低收入者可以獲得醫保,並向已經生病的人也提供醫保。

賀錦麗也宣傳了他們的經濟政策。

賀錦麗說:「首先我們不會向年收入少於40萬的人加稅,我們還會為中產階級減稅,也會確保父母都工作的家庭,育兒花費不超過其收入的7%,對於首次購房者,我們會提供15,000元的稅務優惠,這才是讓大部分家庭有經濟保障的方法。」

本週五賀錦麗將到傳統的共和黨陣營的德州出席造勢活動。

