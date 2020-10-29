報告指計劃年底出遊美國民眾多選自駕遊

【KTSF 蔡璐陽報導】

根據AAA的一項報告，很多美國民眾都在為年底做出遊計劃，但是由於疫情，他們對於出行還是保持小心謹慎的態度。

AAA的報告指，由於疫情還是沒有得到控制，很多想要在年底出遊的人們，都不確定到時候他們的目的地是否能夠正常開放，所以都在觀望，想在最後一刻再做決定。

調查顯示，在每5個做了旅遊計劃的人當中，就有一個人還沒有預定行程，他們打算在出行前一週再預訂，80%的出遊都是自駕遊，而且更多的人選擇戶外景點。

AAA從今年夏天起，就對人們自駕游最想去的地方做了調查，最熱門的目的地有科羅拉多州的丹佛、內華達州的拉斯維加斯、加州的洛杉磯和聖地亞哥，以及華盛頓州的西雅圖。

再加上汽油價格下降，比去年同期少了50美分，這是自2016年以來秋季最低價格，這也可能成為吸引人們自駕游的原因之一。

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