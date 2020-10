報告指計劃年底出遊美國民眾多選自駕遊

【KTSF 蔡璐陽報導】

根據AAA的一項報告,很多美國民眾都在為年底做出遊計劃,但是由於疫情,他們對於出行還是保持小心謹慎的態度。

AAA的報告指,由於疫情還是沒有得到控制,很多想要在年底出遊的人們,都不確定到時候他們的目的地是否能夠正常開放,所以都在觀望,想在最後一刻再做決定。

調查顯示,在每5個做了旅遊計劃的人當中,就有一個人還沒有預定行程,他們打算在出行前一週再預訂,80%的出遊都是自駕遊,而且更多的人選擇戶外景點。

AAA從今年夏天起,就對人們自駕游最想去的地方做了調查,最熱門的目的地有科羅拉多州的丹佛、內華達州的拉斯維加斯、加州的洛杉磯和聖地亞哥,以及華盛頓州的西雅圖。

再加上汽油價格下降,比去年同期少了50美分,這是自2016年以來秋季最低價格,這也可能成為吸引人們自駕游的原因之一。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。