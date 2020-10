【有線新聞】

全球單日超過50萬人確診新型肺炎,創新高,疫情惡化,歐洲七個國家的確診人數也破頂。

德國、波蘭、捷克、奧地利、瑞典、瑞士、斯洛文尼亞,確診人數齊創新高。

德國總理默克爾與地方官員開會,游說他們關閉餐館和酒吧,以及劇院、戲院等娛樂場所,但學校繼續上課。

而俄羅斯和烏克蘭死於新型肺炎的人就破紀錄,分別有346人和165人死亡。俄羅斯16個地區醫療瀕臨崩潰,病床使用量超過九成。

歐盟委員會主席馮德萊恩指,情況令人非常憂慮,未來兩至三星期確診個案急速上升,最快明年4月歐洲才有疫苗可供使用。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。