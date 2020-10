歐美疫情惡化拖累華爾街股市周三大跌

【KTSF 張麗月報導】

歐美多個國家的染疫確診個案不斷上升,令投資者擔心經濟復甦的力度,拖累華爾街股市周三大跌,期金和期油就繼續跌。

美股周三早上開市明顯走跌,收市時,道瓊斯大跌943點,S&P500跌119點,Nasdaq跌426點,跌幅較大,達3.7%,一些龍頭科技股的跌幅介乎3%至5%以上,航空和郵輪股也出現拋售。

美股跌,主要因為歐美多個國家的疫情強烈反彈。

德國宣佈實施全國局部封鎖一個月,法國也計劃本星期五開始實施全面抗疫封鎖至11月底,當中包括法國邊境將會關閉,禁止外國旅客入境,拖累歐洲股市普遍走跌。

美國的疫情也持續上升,單在過去一星期,在全美32個州和首都華盛頓,染疫住院人數上升最少10%,疫情再次爆發,令人擔心全球經濟復甦的力度,也連累全球風險市場資產受壓。

