歐美疫情惡化拖累華爾街股市周三大跌

【KTSF 張麗月報導】

歐美多個國家的染疫確診個案不斷上升，令投資者擔心經濟復甦的力度，拖累華爾街股市周三大跌，期金和期油就繼續跌。

美股周三早上開市明顯走跌，收市時，道瓊斯大跌943點，S&P500跌119點，Nasdaq跌426點，跌幅較大，達3.7%，一些龍頭科技股的跌幅介乎3%至5%以上，航空和郵輪股也出現拋售。

美股跌，主要因為歐美多個國家的疫情強烈反彈。

德國宣佈實施全國局部封鎖一個月，法國也計劃本星期五開始實施全面抗疫封鎖至11月底，當中包括法國邊境將會關閉，禁止外國旅客入境，拖累歐洲股市普遍走跌。

美國的疫情也持續上升，單在過去一星期，在全美32個州和首都華盛頓，染疫住院人數上升最少10%，疫情再次爆發，令人擔心全球經濟復甦的力度，也連累全球風險市場資產受壓。

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