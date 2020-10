美國新增病例日創新高 醫院開始不勝負荷（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

白宮的科學辦公室把終結新型肺炎大流行列作特朗普總統首個任期的首要成就,不過美國近日每天的新增病例都創新高,而且全國各地很多醫院,已經開始不勝負荷。

北達科他州是目前全國新病例率最多的州分,原因?

白宮抗疫醫生Deborah Birx說:「這是在零售商店最少人戴口罩,在我們所到過的任何地方中。」

在南達科他州,接受檢測的人當中,多達四成的人是陽性,而其實超過5%已經令人擔心。

CNN醫療分析師Leana Wen醫生說:「我們置身重大新型肺炎風暴中,所有指標、指示都是向錯誤方向發展,但我們沒看到任何行為的改變。」

全國目前的每天平均新症接近7萬的歷史新高,疫情至今9個月,但總統和不少美國人似乎已經放棄。

前聯邦食物及藥物管理局局長Scott Gottlieb說:「若我們現在採取一些進取的針對性措施,我們或能阻止最壞情況發生,但我們不會這樣做,我認為我們現正處於全國部分地區指數增長的臨界點。」

伊利諾伊州州長JB Pritzker說:「一個新型肺炎風暴似乎正在上升,我們要準備好。」

目前有37個州的平均病例在上升,有11個州表示住院人數創新高,德州El Paso採取極端措施。

El Paso市長Dee Margo說:「我們有病例急升,但不清楚來源,我們在醫院架起四個負壓帳篷,處理多出的人。」

還有另一個問題是,有研究指出,感染後其中一種抗體免疫力似乎很快消退,3個月平均下降26%,其中下降最快是沒有病徵和75歲以上人士。

而兒童感染者在兩星期就上升14%。

雖然重症很罕有,但絕非不可能,而且兒童也會傳播病毒,所以很多都繼續留在家中,雖然感到很辛苦和想念朋友。

學生Taylor Johnson說:「坦白說我真不知道他們是什麼樣子,就好像已經忘記了。」

