特朗普到多州造勢 民調指密歇根州仍落後拜登

【KTSF 蔡璐陽報導】

特朗普總統、第一夫人梅拉尼亞,還有副總統彭斯,周二分別到全國多個地方舉行造勢活動。

特朗普周二來到密歇根州Lansing市,這裡的天氣很冷,再加上還下著雨,但仍有上千支持者到場,甚至有很多人在雨中等了4個小時,只為見到特朗普。

特朗普說:「我對你們在雨中參加集會感到很愧疚,他們要給我帽子,我說你們已經在雨中,等了好幾個小時,我不應該戴帽子。」

在2016年,特朗普以少許的勝算贏得密歇根州的支持,不過目前民調顯示,特朗普的支持率落後於拜登。

特朗普周二也到威斯康辛州和內布拉斯加州舉行造勢活動,為了爭取更多選舉人票,特朗普在投票時間截止前48小時內安排了多達11場競選集會,不過在各個州當中,他著重於那些曾是支持民主黨陣營的州,卻在2016年轉而支持他,比如賓外凡尼亞州、密歇根州,還有威斯康辛州。

同樣是在周二,第一夫人梅拉尼亞首次獨自前往賓夕法尼亞州舉行造勢活動,她與民眾分享了作為一個妻子還有母親患上新冠病毒後的經歷和感想,也抨擊了拜登和民主黨人。

梅拉尼亞說:「拜登的政策主張社會主義,這會毀了美國,還有過去4年的成就。」

另外,副總統彭斯周二也到南卡羅萊納州和北卡羅來納州造勢,在南卡州的集會上,彭斯強調如果特朗普當選,未來4年將會加強每個城市的執法行動。

