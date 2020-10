疫情下兒童多留在家 家長應關注子女有否鉛中毒 (視頻)

【KTSF 陳嘉琪報道】

本星期是全國鉛毒預防醒覺週,舊金山衛生局表示,因應疫情關係,兒童長時間留在家中,呼籲家長注意子女有沒有出現鉛中毒。

舊金山衛生局表示,兒童鉛中毒的情況相當普遍,在舊金山裏,每100個兒童就有4個出現鉛中毒的情況,自從疫情爆發後,由於兒童多了時間留在家中,亦多了兒童出現鉛中毒的報告。

為什麼留在家中更容易出現鉛中毒?衛生局健康教育專員盧德偉(David Lo)指出,1979年以前的油漆會加入鉛,而舊金山有約83%的樓都存在著含鉛油漆。

盧德偉說:「鉛在一些油漆,特別是1979年以前的油漆存在,因為在1979年以後,聯邦政府禁止鉛再放在住宅的油漆及兒童的物品裏,但在1979年之前,其實舊金山已經有很多很多樓房已經使用了含鉛油漆。」

盧德偉表示,當這些含鉛油漆出現裂縫或有損毀時,就有機會出現有害物質,雖然鉛中毒可以出現在任何人身上,但6歲以下兒童習慣性到處摸,又會舔手指,因此他們中毒的比率一般較高。

衛生局指,鉛中毒初期可能會出現疲倦、頭痛及食慾不振的情況,後期可能會影響記憶力、智力及對腎臟造成損害,高濃度的鉛甚至可以引致昏迷或死亡,就算得到及時的治療,對人體造成的損害是永久性的。

盧德偉說:「其實很簡單的,就算你油好破爛的油漆,用一些新的油漆去覆蓋,1979年以前的油漆,你亦可以減低環境裏鉛危害的機會。」

舊金山應急管理局特派專員林偉浩(Victor Lim)說:「如果朋友要維修外牆,樓宇是舊過1979年,你有可能是需要請一些專業的去油,三行人士,因為在磨走了表面舊的油漆,那些油漆會變成粉末,粉末如果含鉛的話,會在空氣散播,對人體有害。」

衛生局建議,家長可以檢查住宅裏有沒有損毀的油漆,並且提醒兒童進食前必須要洗手。

如果家長擔心子女鉛中毒,可以要求家庭醫生進行驗血,所有醫保都會承擔檢測費用。

