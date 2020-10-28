疫情下兒童多留在家 家長應關注子女有否鉛中毒 (視頻)



【KTSF 陳嘉琪報道】

本星期是全國鉛毒預防醒覺週，舊金山衛生局表示，因應疫情關係，兒童長時間留在家中，呼籲家長注意子女有沒有出現鉛中毒。

舊金山衛生局表示，兒童鉛中毒的情況相當普遍，在舊金山裏，每100個兒童就有4個出現鉛中毒的情況，自從疫情爆發後，由於兒童多了時間留在家中，亦多了兒童出現鉛中毒的報告。

為什麼留在家中更容易出現鉛中毒？衛生局健康教育專員盧德偉（David Lo）指出，1979年以前的油漆會加入鉛，而舊金山有約83%的樓都存在著含鉛油漆。

盧德偉說：「鉛在一些油漆，特別是1979年以前的油漆存在，因為在1979年以後，聯邦政府禁止鉛再放在住宅的油漆及兒童的物品裏，但在1979年之前，其實舊金山已經有很多很多樓房已經使用了含鉛油漆。」

盧德偉表示，當這些含鉛油漆出現裂縫或有損毀時，就有機會出現有害物質，雖然鉛中毒可以出現在任何人身上，但6歲以下兒童習慣性到處摸，又會舔手指，因此他們中毒的比率一般較高。

衛生局指，鉛中毒初期可能會出現疲倦、頭痛及食慾不振的情況，後期可能會影響記憶力、智力及對腎臟造成損害，高濃度的鉛甚至可以引致昏迷或死亡，就算得到及時的治療，對人體造成的損害是永久性的。

盧德偉說：「其實很簡單的，就算你油好破爛的油漆，用一些新的油漆去覆蓋，1979年以前的油漆，你亦可以減低環境裏鉛危害的機會。」

舊金山應急管理局特派專員林偉浩（Victor Lim）說：「如果朋友要維修外牆，樓宇是舊過1979年，你有可能是需要請一些專業的去油，三行人士，因為在磨走了表面舊的油漆，那些油漆會變成粉末，粉末如果含鉛的話，會在空氣散播，對人體有害。」

衛生局建議，家長可以檢查住宅裏有沒有損毀的油漆，並且提醒兒童進食前必須要洗手。

如果家長擔心子女鉛中毒，可以要求家庭醫生進行驗血，所有醫保都會承擔檢測費用。

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