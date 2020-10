舊金山市府擴展就業計劃助更多低收入找工作（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市府擴展一項就業計劃,協助更多低收入人士找到工作,並且為市內僱主提供津貼,鼓勵他們僱用重返職場的人士。

舊金山市長布里德在列治文區的Balboa戲院宣布,增加撥款給JobsNOW!就業計劃,這項由舊金山市福利局執行的就業計劃,為市內的低收入人士提供職業培訓,而參加這項計劃的僱主會得到津貼,協助支付員工的薪水,僱主可得到每月625元至1,500元的津貼,長達6個月。

Balboa Theater老闆Adam Bergeron說:「這是用來救命的,幫助我們從現在直到疫情結束,使我們可保留寶貴的員工。」

市府投放多740萬元給這個就業計劃,今年以及下個財政年度,每年的預算是2,800萬元,預計可以幫助幾千名市民找到工作,以及幫助小商業。

舊金山市長布里德說:「當商業重開,他們需要僱用人,可是收入未必如他們所想的,所以市府想出這辦法,支持我們的小商業。」

舊金山市目前的失業率高達8.4%,超過20萬人申領失業金,申請加入JobsNOW!就業計劃的人士,必須是舊金山市居民,有合法工作身份,正在接受CalWORKS、CalFresh白卡Medi-Cal或福利金,或者家庭年收入低於聯邦貧窮線200%,以四人家庭為例,年收入不超過52,400元。

而參與計劃的僱主,必須有舊金山市商業登記,遵守勞工法,當薪金津貼停止時,仍有意僱用員工等等。

詳情可上網http://SFHSA.org/JobsNOW,或致電(877) 562-1669。

