舊金山市府擴展就業計劃助更多低收入找工作（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市府擴展一項就業計劃，協助更多低收入人士找到工作，並且為市內僱主提供津貼，鼓勵他們僱用重返職場的人士。

舊金山市長布里德在列治文區的Balboa戲院宣布，增加撥款給JobsNOW!就業計劃，這項由舊金山市福利局執行的就業計劃，為市內的低收入人士提供職業培訓，而參加這項計劃的僱主會得到津貼，協助支付員工的薪水，僱主可得到每月625元至1,500元的津貼，長達6個月。

Balboa Theater老闆Adam Bergeron說：「這是用來救命的，幫助我們從現在直到疫情結束，使我們可保留寶貴的員工。」

市府投放多740萬元給這個就業計劃，今年以及下個財政年度，每年的預算是2,800萬元，預計可以幫助幾千名市民找到工作，以及幫助小商業。

舊金山市長布里德說：「當商業重開，他們需要僱用人，可是收入未必如他們所想的，所以市府想出這辦法，支持我們的小商業。」

舊金山市目前的失業率高達8.4%，超過20萬人申領失業金，申請加入JobsNOW!就業計劃的人士，必須是舊金山市居民，有合法工作身份，正在接受CalWORKS、CalFresh白卡Medi-Cal或福利金，或者家庭年收入低於聯邦貧窮線200%，以四人家庭為例，年收入不超過52,400元。

而參與計劃的僱主，必須有舊金山市商業登記，遵守勞工法，當薪金津貼停止時，仍有意僱用員工等等。

詳情可上網http://SFHSA.org/JobsNOW，或致電(877) 562-1669。

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