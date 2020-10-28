Santa Clara縣有38%選民已投票 為4年前兩倍（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣截至周一，已經有38%的選民完成投票，是4年前的兩倍，官員跟選民保證投票過程絕對安全。

在記者會上，Santa Clara縣參事、地檢處以及選務處官員異口同聲跟選民保證，投票過程是安全的。

Santa Clara縣參議會主席Cindy Chavez說：「我們沒有看到假的投票箱，我們沒有看到有選民被脅迫，我們的目標是向聖縣社區保證，每個人都有機會投票，而他們的票是安全的。」

Santa Clara縣首席助理檢控官Jay Boyarsky說：「我要告訴您的想法是，2020年在Santa Clara縣投票將是安全的，這應該很明顯，就好像說你上學很安全。」

對於特朗普總統不斷質疑郵寄選票可能出現舞弊，選務處官員表示，如果民眾真的有疑慮，可以直接將選票投進投票中心的票箱，星期六也開放。

Santa Clara縣選務處處長Shannon Bushey說：「如果你不信任郵局，就不要到郵局，把你的選票投進投票中心箱子。」

Santa Clara縣選務處表示，只要是選舉當天的郵戳，在11月20日之前寄到選務處，選票都會被計算在內。

截至周一，Santa Clara縣已經收到388,000多張選票，佔38%，比4年前多出兩倍，目前全加州已經有600萬人完成投票。

執法當局表示，禁止在投票站100呎以內範圍競選活動，也確保不會發生80年代初期在票站滋擾選民的事件，除了投票人身安全，選務處投票中心的清潔消毒都按照衛生指引，選民不用擔心。

另外，San Mateo縣到周一為止，已經收到超過20萬郵寄選票，投票中心的箱子收到5千多張的選票。

San Mateo縣從這個星期六開始有8個投票中心開放，讓選民親自投票，選務處的投票站則開放到11月3日選舉當天晚上8點。

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