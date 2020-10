Santa Clara縣有38%選民已投票 為4年前兩倍（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣截至周一,已經有38%的選民完成投票,是4年前的兩倍,官員跟選民保證投票過程絕對安全。

在記者會上,Santa Clara縣參事、地檢處以及選務處官員異口同聲跟選民保證,投票過程是安全的。

Santa Clara縣參議會主席Cindy Chavez說:「我們沒有看到假的投票箱,我們沒有看到有選民被脅迫,我們的目標是向聖縣社區保證,每個人都有機會投票,而他們的票是安全的。」

Santa Clara縣首席助理檢控官Jay Boyarsky說:「我要告訴您的想法是,2020年在Santa Clara縣投票將是安全的,這應該很明顯,就好像說你上學很安全。」

對於特朗普總統不斷質疑郵寄選票可能出現舞弊,選務處官員表示,如果民眾真的有疑慮,可以直接將選票投進投票中心的票箱,星期六也開放。

Santa Clara縣選務處處長Shannon Bushey說:「如果你不信任郵局,就不要到郵局,把你的選票投進投票中心箱子。」

Santa Clara縣選務處表示,只要是選舉當天的郵戳,在11月20日之前寄到選務處,選票都會被計算在內。

截至周一,Santa Clara縣已經收到388,000多張選票,佔38%,比4年前多出兩倍,目前全加州已經有600萬人完成投票。

執法當局表示,禁止在投票站100呎以內範圍競選活動,也確保不會發生80年代初期在票站滋擾選民的事件,除了投票人身安全,選務處投票中心的清潔消毒都按照衛生指引,選民不用擔心。

另外,San Mateo縣到周一為止,已經收到超過20萬郵寄選票,投票中心的箱子收到5千多張的選票。

San Mateo縣從這個星期六開始有8個投票中心開放,讓選民親自投票,選務處的投票站則開放到11月3日選舉當天晚上8點。

