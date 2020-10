【KTSF 梁秋玉視頻】

連鎖超市Safeway與Alameda縣地檢處,就疫情下哄抬免洗擦手液價格指控達成協議。

Alameda縣地檢處指控連鎖超市Safeway在疫情期間,將兩個品牌的免洗擦手液Raff Distillerie和Ocean Fresh的零售價格,以高出批發價的五成售出,分別是5.99元和9.99元,比合法可接受的範圍分別高出47美分和1.01元,違反了州長紐森今年4月發佈的緊急命令。

Safeway與地檢處達成和解協議,同意支付143,000元,但沒有承認任何不當行為。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。