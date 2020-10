傳特朗普拜登若票數太近可能有暴動 警方如何應對（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

今年總統大選投票率遠超過4年前,是否能順利完成開票,也是許多人關注的焦點,近日在華人圈有人瘋傳,如果特朗普跟拜登的票數太接近,可能會有暴動,警方對這樣的謠言有甚麼反應呢?

星期天支持特朗普的車隊在紐約市遊街,後來在時代廣場遇上反特朗普人士,最後引發衝突。

越來越多人擔心,從現在到選舉當天,甚至到選舉後,美國都暫時不會平靜。

最近在華人微信圈,已經開始有人在傳選後如果特朗普跟拜登的票數太接近,可能會有暴動出現,因此呼籲華裔家庭開始存糧。

聖荷西警察局回覆記者的詢問,表示沒有接獲這類的謠言,但整個選舉週,警方會密切關注事態發展。

舊金山警察局則回答,所有警察的休假時間已經取消,將會有足夠的資源來回應警區的常規服務,以及任何跟選舉有關的電話。

其實不只灣區,紐約及華府等大都市警察局都已經嚴陣以待。

USA Today一篇文章報導,很多專家預測,最壞的情況是選後可能各地會出現一些零散的暴力行為。

有主流媒體報導,警方已向南加州名牌街Rodeo Drive商戶發出訊息,強烈建議所有商家在選舉日在櫥窗釘上木板。

