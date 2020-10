【KTSF】

賓夕凡尼亞州費城周一警察開槍,殺死一個揮刀的非洲裔,引發當地連續兩晚發生示威抗議。

周一下午快4點時,費城西區一名警察向一名叫Walter Wallace的非洲裔男子連開多槍,最後Wallace送院不治身亡。

據悉Wallace只有27歲,周一晚上當地爆發暴力示威,警方逮捕了91人,並有30名警察受傷。

而周二晚再有幾百名抗議人士走上街頭,對警察暴力執法表示不滿。

