費城非裔揮刀被警員開槍擊斃 再掀警暴爭議

【KTSF 江良慧報導】

賓夕凡尼亞州費城警察開槍殺死一個揮刀的非洲裔,引發當地周一晚爆發暴力示威抗議,有30名警察受傷,事件再次引發公眾對警方是否對黑人使用過度武力的爭議。

費城一個黑人周一被警察殺死,為當地晚上帶來新一輪的抗議和動盪,警察局長表示,拘捕超過90人,幾十個警察受傷。

根據當地電視台報導,警方最初接報導費城西區處理一個持刀的男人。

費城警官Eric Gripp說:「他當時有一把刀,而且在揮舞著,急速地揮舞著。」

手機拍攝到的片段顯示,警察用槍指著名叫叫Walter Wallace的男人,他當時在停泊的車之間穿插,更一度步近警察,然後警察連開多槍。

Wallace事後被送到附近醫院,證實死亡,事件再次令人質疑警方執法和使用致命武器的手法,有市民說警員可開槍射他的大腿,否則不要開槍。

警察局長和市長都承認有疑問需要解答,地檢官已經展開調查。

費城地檢官Larry Krasner說:「這是初段,還在調查,我們要蒐集所有資料,並仔細考慮,查出事實,考慮法律,再看會如何發展。」

費城的警察同業協會會長就要求所有人等候完成調查,不要只是詆毀警方。

與此同時,Wallace被警方殺死的消息,就導致大批民眾上街,有商店被搶掠,30個警察受傷,其中一人更因為大腿骨折要送院。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。