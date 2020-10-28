費城非裔揮刀被警員開槍擊斃 再掀警暴爭議

【KTSF 江良慧報導】

賓夕凡尼亞州費城警察開槍殺死一個揮刀的非洲裔，引發當地周一晚爆發暴力示威抗議，有30名警察受傷，事件再次引發公眾對警方是否對黑人使用過度武力的爭議。

費城一個黑人周一被警察殺死，為當地晚上帶來新一輪的抗議和動盪，警察局長表示，拘捕超過90人，幾十個警察受傷。

根據當地電視台報導，警方最初接報導費城西區處理一個持刀的男人。

費城警官Eric Gripp說：「他當時有一把刀，而且在揮舞著，急速地揮舞著。」

手機拍攝到的片段顯示，警察用槍指著名叫叫Walter Wallace的男人，他當時在停泊的車之間穿插，更一度步近警察，然後警察連開多槍。

Wallace事後被送到附近醫院，證實死亡，事件再次令人質疑警方執法和使用致命武器的手法，有市民說警員可開槍射他的大腿，否則不要開槍。

警察局長和市長都承認有疑問需要解答，地檢官已經展開調查。

費城地檢官Larry Krasner說：「這是初段，還在調查，我們要蒐集所有資料，並仔細考慮，查出事實，考慮法律，再看會如何發展。」

費城的警察同業協會會長就要求所有人等候完成調查，不要只是詆毀警方。

與此同時，Wallace被警方殺死的消息，就導致大批民眾上街，有商店被搶掠，30個警察受傷，其中一人更因為大腿骨折要送院。

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