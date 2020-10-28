全美兩成療養院仍缺乏個人保護裝備PPE（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

有報告指出，新冠病毒疫情超過半年，全國兩成的療養院仍舊缺乏個人保護裝備PPE。

加州公共權益研究機構（CALPIRG）的報告指出，自疫情開始以來，全國的療養院就面對缺乏N95口罩、手術用口罩、保護衣、手套等個人保護裝備PPE，情況到了6月有所改善，但到了7月又開始面對短缺問題。

到了8月底，有2,981間療養院，也就是兩成的療養院，向聯邦政府報告PPE短缺，只有少過一個星期用的PPE，這也意味著，有超過226,000名院友面對染病威脅。

報告指出，要是療養院爆發疫情，少於一個星期的PPE，在幾天之內可以完全用盡，這會強迫工作人員重用或根本不用PPE。

加州公共權益研究機構衛生專員Claudia Deeg說：「要是沒有個人保護裝備，療養院的病例會快速增加，威脅到院友和工作人員的安全，甚至威脅到療養院外的安全。」

報告指出，療養院院友佔美國人口少於0.5%，但卻佔了全國3%的確診人士和全國27%的死亡病例。

報告相信，這是因為院友24小時住在那裡在狹小空間活動，而他們年齡較高，身體較弱。

而導致缺乏PPE的因素包括：許多州在6月和7月重開例如餐館等業務，更多人在暑假出遊，和醫療設施開始非緊急手術，而國人在秋天和冬天面對另一波的疫情的衝擊，缺乏PPE的情況將惡化。

報告建議引用國防生產法製造更多PPE，並加強管制分發PPE，各州分可以聯合起來集體購買，確保不會互相競爭，報告也建議新紓困方案中給療養院撥款。

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