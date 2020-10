全美兩成療養院仍缺乏個人保護裝備PPE（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

有報告指出,新冠病毒疫情超過半年,全國兩成的療養院仍舊缺乏個人保護裝備PPE。

加州公共權益研究機構(CALPIRG)的報告指出,自疫情開始以來,全國的療養院就面對缺乏N95口罩、手術用口罩、保護衣、手套等個人保護裝備PPE,情況到了6月有所改善,但到了7月又開始面對短缺問題。

到了8月底,有2,981間療養院,也就是兩成的療養院,向聯邦政府報告PPE短缺,只有少過一個星期用的PPE,這也意味著,有超過226,000名院友面對染病威脅。

報告指出,要是療養院爆發疫情,少於一個星期的PPE,在幾天之內可以完全用盡,這會強迫工作人員重用或根本不用PPE。

加州公共權益研究機構衛生專員Claudia Deeg說:「要是沒有個人保護裝備,療養院的病例會快速增加,威脅到院友和工作人員的安全,甚至威脅到療養院外的安全。」

報告指出,療養院院友佔美國人口少於0.5%,但卻佔了全國3%的確診人士和全國27%的死亡病例。

報告相信,這是因為院友24小時住在那裡在狹小空間活動,而他們年齡較高,身體較弱。

而導致缺乏PPE的因素包括:許多州在6月和7月重開例如餐館等業務,更多人在暑假出遊,和醫療設施開始非緊急手術,而國人在秋天和冬天面對另一波的疫情的衝擊,缺乏PPE的情況將惡化。

報告建議引用國防生產法製造更多PPE,並加強管制分發PPE,各州分可以聯合起來集體購買,確保不會互相競爭,報告也建議新紓困方案中給療養院撥款。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。