San Mateo, Contra Costa等4縣疫情放寬到橙色級別（視頻）

北加州疫情有所改善,州府宣布周二有多4個縣同時放寬到橙色疫情級別,包括灣區的Marin縣、San Mateo縣和Contra Costa縣,與此同時,州府也將成立特別小組,來制定分發疫苗的道德準則。

從週三凌晨12點開始,中半島San Mateo縣公共衛生局將允許室內娛樂場所,例如購物中心、室內攀石中心和戶外酒吧重開,而目前正在營運的餐館、戲院和室內的禱告地點,也都可以進一步增加到50%,最多200人。

健身房和保齡球場則限制在25%的容量,室內游泳池可以重開,非必要商業辦公室也可重開,而學校也允許親身授課,但是是否重開學校,則將由個別校區決定。

除了San Mateo縣,北灣的Marin縣和東灣Contra Costa縣,還有灣區以南的Santa Cruz縣同時進入橙色級別。

兩個縣Glenn和Mendocino進入紅色級別,Calaveras縣進入黃色級別。

州府之前表示,將獨立審核聯邦食品與藥物管理局(FDA)所批准的疫苗,州長紐森宣布,華盛頓州、俄勒岡州和內華達州也加入這個審核工作小組。

紐森也補充,新成立的16人工作小組,將制定優先發派疫苗的方針。

紐森說:「焦點將放在分發疫苗的道德標準,誰應該先得到疫苗,如何分配供應,由科學安全審核委員會決定,將考慮緊急性和最脆弱社群。」

