San Mateo, Contra Costa等4縣疫情放寬到橙色級別（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

北加州疫情有所改善，州府宣布周二有多4個縣同時放寬到橙色疫情級別，包括灣區的Marin縣、San Mateo縣和Contra Costa縣，與此同時，州府也將成立特別小組，來制定分發疫苗的道德準則。

從週三凌晨12點開始，中半島San Mateo縣公共衛生局將允許室內娛樂場所，例如購物中心、室內攀石中心和戶外酒吧重開，而目前正在營運的餐館、戲院和室內的禱告地點，也都可以進一步增加到50%，最多200人。

健身房和保齡球場則限制在25%的容量，室內游泳池可以重開，非必要商業辦公室也可重開，而學校也允許親身授課，但是是否重開學校，則將由個別校區決定。

除了San Mateo縣，北灣的Marin縣和東灣Contra Costa縣，還有灣區以南的Santa Cruz縣同時進入橙色級別。

兩個縣Glenn和Mendocino進入紅色級別，Calaveras縣進入黃色級別。

州府之前表示，將獨立審核聯邦食品與藥物管理局（FDA）所批准的疫苗，州長紐森宣布，華盛頓州、俄勒岡州和內華達州也加入這個審核工作小組。

紐森也補充，新成立的16人工作小組，將制定優先發派疫苗的方針。

紐森說：「焦點將放在分發疫苗的道德標準，誰應該先得到疫苗，如何分配供應，由科學安全審核委員會決定，將考慮緊急性和最脆弱社群。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。