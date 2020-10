拜登兒子Hunter情色吸毒片據報是中國有人提供

【KTSF】

華人網媒在週末大爆疑似是拜登兒子Hunter的情色與吸毒影片,並疑似牽涉到他的侄女與前總統奧巴馬的一個女兒,有消息指這些黑材料是中國方面有人提供。

美國主流媒體對拜登家族的電郵事件、他們與中國的利益關係不予報導,但民眾就在網上熱搜有關消息,有報導指許多美國民眾現在在網上搜索如何改變已投下的選票,美國有幾個州容許選民改變已投下的選票,特朗普總統對此作出回應,號召選民投下最重要的一票,他也表示選民是基於許多事情而對他作出判斷。

特朗普周二在出發到三個州造勢時,被問到選民是否會就他對疫情的處理而評判他,他這樣回答:「選民在很多事情上評判我,我們做好的事情之一是疫情,(否則)會有數百萬人死亡,他們預測200萬人至220萬,如果我們沒做我們已做的事。」

他希望選民更留意其他的議題,比如經濟方面。

特朗普由周二到大選日,一共會舉行11場造勢大會,主要在所謂的藍色圍牆地區,當中包括賓夕凡尼亞、密歇根和威斯康辛等搖擺州。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。