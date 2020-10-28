加州24小時發生42宗山火 南加Irvine市10萬人疏散

【KTSF 江良慧報導】

截至周二中午，加州在過去24小時內已發生42宗山火，其中蔓延最快的是南加州Irvine地區的Silverado山火，焚燒面積已超過12,000英畝，10萬多人需要疏散。

州長紐森表示，過去幾天，加州經歷了極端大風乾燥天氣，某些地區陣風時速已經達到颶風級別，例如北加州太浩湖地區的Kirkwood山脊，最強陣風時速是140英里，南加州San Gabriel山脈，陣風最高時速是96英里，而目前正在橙縣燃燒的兩處山火Silverado和Blue Ridge，陣風時速也高達88英里。

紐森說，北加州紅色山火警告到周二下午5點結束，南加州則到周二晚11點，之後風力會明顯減弱。

在Irvine地區的Silverado山火，目前焚燒面積超過12,600英畝，只有5%受控，在Yorba Linda地區的Blue Ridge山火，則焚燒了近10,500英里，並且絲毫未受控。

紐森說：「高峰時約有10萬人被疏散，主要是在南加州，加州目前疏散了約90,710人，大多數疏散者都不會聚集一起，會遵循新冠肺炎防疫規定，大部分人在飯店和汽車旅館，有隔離空間，注重健康，不只是安全。」

紐森說，參與Silverado山火滅火行動的兩名消防員身體被嚴重燒傷，正在醫院接受治療，他說自8月以來，全州發生的山火已有八成二受控，但已造成31人死亡，焚毀了9,300多棟建築。

紐森說：「提醒人們這是歷史性山火季節，420萬英畝被焚毀，320萬英畝是自8月以來，現在仍有14處主要山火及綜合性山火，有5千多名消防員仍在全州滅火前線。」

太平洋煤電公司（PG&E）為防止山火，自10月25日起採取的公共安全斷電措施，到周二下午也已全部解除，受影響而停電的345,000用戶，已有228,000用戶已於周二上午恢復供電，剩餘的用戶最遲也將於周三早上恢復供電。

另外，東灣奧克蘭（屋崙）山Merriewood Drive與Crown Avenue交界附近，周二早上發生一宗火警，至少損毀兩棟房屋，並波及附近的樹木和植被，有8人需要疏散。

大火在90分鐘後受到控制，消防人員的初步調查顯示，火警可能是因為發電機超負荷而引起。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。