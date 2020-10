加州24小時發生42宗山火 南加Irvine市10萬人疏散

【KTSF 江良慧報導】

截至周二中午,加州在過去24小時內已發生42宗山火,其中蔓延最快的是南加州Irvine地區的Silverado山火,焚燒面積已超過12,000英畝,10萬多人需要疏散。

州長紐森表示,過去幾天,加州經歷了極端大風乾燥天氣,某些地區陣風時速已經達到颶風級別,例如北加州太浩湖地區的Kirkwood山脊,最強陣風時速是140英里,南加州San Gabriel山脈,陣風最高時速是96英里,而目前正在橙縣燃燒的兩處山火Silverado和Blue Ridge,陣風時速也高達88英里。

紐森說,北加州紅色山火警告到周二下午5點結束,南加州則到周二晚11點,之後風力會明顯減弱。

在Irvine地區的Silverado山火,目前焚燒面積超過12,600英畝,只有5%受控,在Yorba Linda地區的Blue Ridge山火,則焚燒了近10,500英里,並且絲毫未受控。

紐森說:「高峰時約有10萬人被疏散,主要是在南加州,加州目前疏散了約90,710人,大多數疏散者都不會聚集一起,會遵循新冠肺炎防疫規定,大部分人在飯店和汽車旅館,有隔離空間,注重健康,不只是安全。」

紐森說,參與Silverado山火滅火行動的兩名消防員身體被嚴重燒傷,正在醫院接受治療,他說自8月以來,全州發生的山火已有八成二受控,但已造成31人死亡,焚毀了9,300多棟建築。

紐森說:「提醒人們這是歷史性山火季節,420萬英畝被焚毀,320萬英畝是自8月以來,現在仍有14處主要山火及綜合性山火,有5千多名消防員仍在全州滅火前線。」

太平洋煤電公司(PG&E)為防止山火,自10月25日起採取的公共安全斷電措施,到周二下午也已全部解除,受影響而停電的345,000用戶,已有228,000用戶已於周二上午恢復供電,剩餘的用戶最遲也將於周三早上恢復供電。

另外,東灣奧克蘭(屋崙)山Merriewood Drive與Crown Avenue交界附近,周二早上發生一宗火警,至少損毀兩棟房屋,並波及附近的樹木和植被,有8人需要疏散。

大火在90分鐘後受到控制,消防人員的初步調查顯示,火警可能是因為發電機超負荷而引起。

