加州逾3分之1選民已投票 投票率料創新高

今年總統大選選情格外激烈,也吸引更多選民踴躍參與投票,加州至今已經有超過3分之1的選民完成提早投票,有數據專家預測,加州這次總統大選的投票率將創新高。

舊金山市府大樓外陸續有選民前來投遞選票,距離總統大選投票日只剩倒數不到一星期,加州約2,230萬選民當中,已經有超過3分之1的選票寄回各地的選務單位。

舊金山選務處主任John Arntz說:「我們至今的投票率為46%,在選前一個星期來說,這是我擔任選務主任20年以來見過最高的投票率,目前為止有很多人參與,選民都想要參加。」

受到疫情影響,今年加州修法,要求縣府選務處要將所有選票在選前29天就寄發給選民,多數選民也採用郵寄方式將選票寄回,各地只會開放少數的投票站,讓選擇親自投票的民眾到票站投遞選票。

Arntz說:「我知道有人擔心郵局將選票送回選務處的問題,但在舊金山不會,當人們寄回選票之後,我們就真的會收到。」

根據沙加緬度的數據公司Political Data Inc表示,加州有10個城市投票率已經超過50%,而且跟上一次總統大選同期相比,加州提早投票的人數至今已達4年前的4倍,可以看出選民踴躍投票的盛況。

數據專家研判,這可能跟選民擔心郵寄選票出問題,以及擔心疫情安全問題有關,導致大量的選民都提早行動,由此也可以預測加州這次的投票率將創新高。

Political Data Inc 副總裁Paul Mitchell說:「我可以保證,加州投票人數將會創下有史以來最高的。」

Mitchell認為,高投票率跟州長、州務卿,以及州議員們努力鼓勵選民登記,擴大加州選民人口有關,目前加州登記選民超過2,200萬人,比4年前總統大選多出200萬人。

Mitchell並指出,傳統上加州共和黨人較傾向郵寄投票,這次大選的民調顯示,有44%的共和黨選民表示,會在投票日當天去投票,有57%的民主黨選民則稱會提早投票。

儘管特朗普總統多次抨擊郵寄選票可能會有詐欺,州務卿Alex Padilla強調,沒有證據顯示出現郵寄選票詐欺問題,民眾可以放心採取郵寄方式寄回選票。

