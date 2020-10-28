加州逾3分之1選民已投票 投票率料創新高

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今年總統大選選情格外激烈，也吸引更多選民踴躍參與投票，加州至今已經有超過3分之1的選民完成提早投票，有數據專家預測，加州這次總統大選的投票率將創新高。

舊金山市府大樓外陸續有選民前來投遞選票，距離總統大選投票日只剩倒數不到一星期，加州約2,230萬選民當中，已經有超過3分之1的選票寄回各地的選務單位。

舊金山選務處主任John Arntz說：「我們至今的投票率為46%，在選前一個星期來說，這是我擔任選務主任20年以來見過最高的投票率，目前為止有很多人參與，選民都想要參加。」

受到疫情影響，今年加州修法，要求縣府選務處要將所有選票在選前29天就寄發給選民，多數選民也採用郵寄方式將選票寄回，各地只會開放少數的投票站，讓選擇親自投票的民眾到票站投遞選票。

Arntz說：「我知道有人擔心郵局將選票送回選務處的問題，但在舊金山不會，當人們寄回選票之後，我們就真的會收到。」

根據沙加緬度的數據公司Political Data Inc表示，加州有10個城市投票率已經超過50%，而且跟上一次總統大選同期相比，加州提早投票的人數至今已達4年前的4倍，可以看出選民踴躍投票的盛況。

數據專家研判，這可能跟選民擔心郵寄選票出問題，以及擔心疫情安全問題有關，導致大量的選民都提早行動，由此也可以預測加州這次的投票率將創新高。

Political Data Inc 副總裁Paul Mitchell說：「我可以保證，加州投票人數將會創下有史以來最高的。」

Mitchell認為，高投票率跟州長、州務卿，以及州議員們努力鼓勵選民登記，擴大加州選民人口有關，目前加州登記選民超過2,200萬人，比4年前總統大選多出200萬人。

Mitchell並指出，傳統上加州共和黨人較傾向郵寄投票，這次大選的民調顯示，有44%的共和黨選民表示，會在投票日當天去投票，有57%的民主黨選民則稱會提早投票。

儘管特朗普總統多次抨擊郵寄選票可能會有詐欺，州務卿Alex Padilla強調，沒有證據顯示出現郵寄選票詐欺問題，民眾可以放心採取郵寄方式寄回選票。

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