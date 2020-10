拜登賀錦麗分別到喬治亞州內華達州造勢

【KTSF 蔡璐陽報導】

民主黨總統候選人拜登和其競選夥伴賀錦麗周二分別到喬治亞州和內華達州舉行競選活動,另外,前總統奧巴馬也到佛羅里達州為拜登造勢。

拜登周二在亞特蘭大舉行了汽車集會,有365輛車在現場,在拜登演講過程中,他們經常以鳴笛的方式表示歡呼,由於下個星期喬治亞州的選民還要為競選該州參議院席位的候選人們投票,拜登特意呼籲民眾為民主黨籍的參議員候選人投票。

目前喬治亞州有兩名共和黨籍的聯邦參議員,一名是David Perdue,他正在尋求連任,另一名是Kelly Loeffler,她希望能在特別選舉中獲得整個任期。

民調顯示,兩黨候選人在這兩個議席的爭持激烈,拜登也藉此機會抨擊Perdue,因為他最近曾嘲笑過拜登的競選夥伴賀錦麗。

拜登說:「喬治亞應該擁有兩名新的參議員,為民眾的利益而奮鬥,而不是特朗普的利益,不要繼續讓Perdue和其他人嘲笑我的競選夥伴,他們貶低所有人所有事,這必須停止,我們必須讓他們停止。」

此次集會上拜登有意拉攏非洲裔選民,他說會和維護非洲裔權益的組織Divine Nine建立聯繫,而一旦當選,白宮內便會有傳統黑人大學的代表,賀錦麗就是畢業於著名的黑人大學華府的Howard大學。

賀錦麗周二到內華達州舉行競選集會,她抨擊特朗普正在試圖取消可負擔健保,這將影響2千萬民眾,也會讓那些已經患病的人無法就醫。

另外,前總統奧巴馬周二到佛羅里達州的奧蘭多市為拜登舉行造勢活動,他抨擊了特朗普政府的抗疫不利,並且說特朗普把白宮變成了疫情重災區。

奧巴馬說:「如果特朗普從一開始就重視疫情,現在的患病人數不會再次破紀錄,如果他現在有重視疫情,白宮就會不發生第二次疫情爆發,我曾在白宮住過一段時間,那是一個可控的環境,完全可以採取保護措施,避免病毒傳播,而特朗普他似乎不能做這些,他把整個白宮變成了疫情重災區。」

奧巴馬還說,特朗普就在周一承認俄羅斯總統普京、中國主席習近平,還有北韓領導人金正恩都希望他能勝選,這是因為在過去4年,特朗普一直在提供這些國家他們想要的東西。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。