美國上周48萬多人染疫 創一周最高紀錄

【KTSF 江良慧報導】

美國上星期有超過481,000人感染新型冠狀病毒，是自從疫情爆發以來，一個星期最多新症的記錄，接近一半的州分上星期的新症都創新高，另外有5個州則是染疫死亡數字創新高。

更多美國人要住院，更多新感染個案，更多人死亡，截至周一為止，美國的平均新症已經接近每天69,000宗，是疫情以來的7天平均數新高。

Access Health International總裁William Haseltine說：「我認為不久會有幾個星期破紀錄，每天將有逾10萬人感染。」

上星期37個州新增個案上升，有21個州的7天平均個案更創新高。

布朗大學公共衛生學院Ashish Jha醫生說：「我們確實從未小看如此一種病毒。」

白宮在沒有一個全國抗疫計劃的情況下承認，控制病毒方面已經盡了力，但專家就仍在努力。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci說：「若公眾不戴口罩，那麼或許我們應該強制實行。」

前FDA局長Scott Gottlieb醫生發文章敦促在全國實施臨時強制戴口罩命令，說州應該可以選擇怎樣去執行一個命令，但目的應該是要讓戴口罩成為社會文化規範，而並非出於政治立場。

前巴爾的摩衛生局長Leana Wen說：「其實我們現在有一個小機會，阻止即將到來的爆炸性擴散。」

阿利桑拿州這間中學有4宗確診，數以百計的師生要隔離兩星期。

芝加哥病例上升，並因此要實施宵禁，伊利諾伊州公共衛生局長週末時就忍不住崩潰。

伊利諾伊州公共衛生局局長Ngozi Ezike說：「我們報告有3,874宗新症，自疫情起總共36,433宗確診，不好意思，麻煩你。」

猶他州醫院協會警告可能快將要配給照護。

John Hopkins大學Tom Inglesby醫生說：「這不僅影響新冠病人，還有其他需要入深切治療部的病人。」

德州El Paso因為醫院和深切治療部病房逐漸客滿，決定實施兩星期宵禁。

德州El Paso市長Dee Margo說：「疫情顯著上升，至我們醫院容量上限，我們可能已無計可施。」

雖然他們將會議中心改造成醫院，以收治急增的病人，情況未有改善的跡象。

特朗普總統在週末時表示，新症急升是因為有更多人做了病毒檢測，不過Johns Hopkins大學的7天平均個案數字顯示，新症數量遠高於新增的檢測量。

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