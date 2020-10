全美逾6千萬選民已提早投票 多地票站現人潮

【KTSF】

雖然這次大選投票日是下星期二,不過至今全國有超過6千萬選民已經投好票。

距離大選投票日只剩倒數一個星期,各地提早投票的票站,近期都湧現人潮,即使是在疫情期間,仍無法阻止人們參與投票的熱情。

選民Alvin Rowe說:「這個國家現在的情況,我覺得我們大家都要設法做出改變。」

至今全美有超過6千萬人已經投好了票,超過4年前總統大選提早投票的人數,尤其是年輕人和少數族裔,選民今年特別踴躍。

選民Chelsea Crandall說:「我希望我們的國家更好,我想有很多不公義和事情需要被修復。」

甚至在無重力之下,也不能阻擋太空人投票。

太空人Kate Rubins說:「我認為投票對大家真的重要,如果我們在外太空都能做了,我相信地面上的大家也能做。」

在關鍵州喬治亞州,到目前為止的投票人數已經是4年前的一倍,德州至今也有超過730萬人提早投好票,超過登記選民人數的43%,當地4年前大選只有59%的登記選民有投票。

在各地出現提早投票人潮的同時,也發生一些跟選舉相關的案件,上周日紐約時代廣場,支持和反對特朗普的示威活動有9人被逮捕。

波士頓也有一名嫌犯涉嫌投票箱縱火案被捕,事件也導致麻州州務卿下令,對選務處加強保安,直到選舉結束。

另一方面,聯邦最高法院周一裁定,威斯康辛州的郵寄選票,必須在選舉日之前寄達才能被點算在內,這項裁決是針對該州民主黨人所提,希望將郵寄選票的截止寄達日期延長為選後6天,但仍需在11月3日之前寄出,以郵戳為憑。

不過聯邦最高法院周一以5比3的票數裁定,該州的郵寄選票必須在11月3日前收到,才能被點算在內。

