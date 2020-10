【KTSF】

舊金山一名28歲男子周日凌晨在南市場街地區被警員發現身上著火,當場不治。

當局是於周日凌晨4時18分接獲舉報,地點在Minna街夾Russ街,位處Mission街與Howard街,和6街與7街的中間位置。

法醫處已證實死者名叫Eric Moren,沒有登記住址。

警員當時在附近地點巡邏,有人上前要求他們協助,警員到場後發現一名男子身上著火,當場不治。

警方指案件有可疑,呼籲知情的公眾提供消息,電話:(415) 575-4444,或傳短訊往TIP411,內文開首請輸入”SFPD”。

