搵屋住：舊金山SOMA區Rincon Hill可負擔單位接受申請

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山近來有不少新公寓大樓落成,在SOMA區一棟新公寓大樓,有24個可負擔單位供低收入家庭申請。

公寓大樓位於舊金山SOMA區的Rincon Hill,在1街390號和Harrison街交界,鄰近80號公路出入口,距離海旁五個街口,大樓內有健身房、頂樓燒烤區等設施。

24個可負擔單位中,有6個Studio開放式公寓,8個一房單位,9個兩房單位和1個三房單位。

年收入在舊金山收入中位數55%以下的個人或家庭可以申請,單身人士不得超過49,300元,兩人家庭最高56,400元。

大樓內有12個可負擔車位,以每月100元租給可負擔單位的租戶租用,但和單位一樣要抽籤。

24個單位中有4個單位優先給持有租客推薦書的申請人,9個單位優先給住在舊金山第六區的申請人,申請家庭可使用第八段房屋補助券申請。

申請截止日期為11月12日下午5點,申請詳情請點擊:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HljAQUAZ

中文申請表: https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HljAQUAZ/apply-welcome/overview

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。