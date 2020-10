拜登到賓州拉票 斥特朗普不夠資格領導抗疫

【KTSF 蔡璐陽報導】

民主黨總統候選人拜登周一再次來到賓夕凡尼亞州舉行造勢活動。

拜登來到賓州的Chester市,和支持他的選民們來了一場意外的互動,鑑於最近幾天新冠病毒確診人數與日俱增,拜登再次抨擊了特朗普政府抗疫不力。

拜登說:「特朗普是最差勁的總統,是最不夠格領導我們抗疫的人。」

拜登還說自己沒有過於自信能夠打敗特朗普贏得總統職位,他表示,在大選日到來之前,他還會在愛荷華州和威斯康辛州舉行造勢活動,賓州和威斯康辛州都位於大湖區,4年前在這個區域,特朗普比希拉莉只多不到1%的支持率。

在今年的競選活動中,拜登來到賓州造勢的次數比其它州都多,拜登周二將到喬治亞州造勢,本週晚些時候他也會到佛羅里達州舉辦競選活動。

另外,針對聯邦參議院周一表決確認Amy Coney Barrett出任聯邦最高法院大法官,拜登表示,他理解特朗普希望慶祝的心情,但認為在疫情期間,舉辦人群聚集的活動非常不合適,也譴責共和黨人加速了大法官提名確認一事。

不過他表示,對於一些民主黨人主張增加大法官席位的說法,他個人並不是十分贊同,如果他當選總統會在此事上聽從專家的建議,並在就任後180天後再提出建議。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。