Facebook執行長闡述公司願景 望世界更團結

【KTSF 林佩樺報導】

Facebook創辦人Mark Zuckerberg週四公布一封長信,闡述公司願景。

“我們正在建立我們想要的世界嗎?” Zuckerberg在一封長達5,800字的信,闡述Facebook應該如何幫助世界建立更團結、更互相理解的全球社區。

他指出,所有重要的議題都是全球性的,例如打擊恐怖主義、對抗氣候變遷和疾病,需要所有人團結一心。

他強調,Facebook要利用先進的科技技術,推動一個更安全、更互助、資訊共享、人人參與政治的社會。

評論指出,Zuckerberg 雖然是科技公司執行長,但他所關注的議題和所發表的言論,更像是宗教領袖或總統,目前Facebook在全球有超過18億活躍用戶,比任何國家的人口都還要多。

