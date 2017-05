Facebook執行長哈佛畢業禮致詞 分享成功之道（視頻）

By

【KTSF 林佩樺報導】

Facebook創辦人Mark Zuckerberg週四終於獲得哈佛學位,成為榮譽法學博士,並在畢業典禮上向畢業生致詞,他說了些甚麼?

Zuckberg在哈佛讀兩年就輟學,現在終於拿到哈佛學位。

在哈佛第366屆畢業典禮上,他鼓勵千禧世代年輕人,目標不只是找到自己人生的使命感,更是讓社會上的其他人都能更輕易的找到使命感。

他說自己從來不想開一間成功的公司,而是想要有影響力。

他表示就是這股動力,讓他排除所有異議,拒絕其他公司的併購,一年內所有主管都走人,現在他才理解,那就是沒有更高使命感的人才會做的選擇。

他鼓勵畢業生負責目標遠大、有意義的項目,他說想法不會一開始就完整,只有透過實踐,可以讓想法更明確清晰,你必須先開始,現在社會很少人願意承擔風險和犯錯。

