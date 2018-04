By

Facebook行政總裁Mark Zuckerberg連續兩天到美國國會作證,他向眾議員承認,其個人資料亦被不當取用,不過Zuckerberg仍未有承諾定下對策,減少收集和使用用戶資料。

Zuckerberg在聽證會上,繼續就Facebook用戶個人資料被劍橋分析挪用道歉,更承認連自己的資料也保護不了。

議員又批評Zuckerberg至今未有具體政策保障用戶私隱。

Zuckerberg表示,社交網絡行業或許需要監管,但須謹慎行事,Zuckerberg又指用戶有權控制在Facebook上的資訊。

連同週二的參議院聽證會,Zuckerberg合共作證近10小時,接受了約100位議員的質詢。

