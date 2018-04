Facebook創辦人將到國會作證 料公開道歉認錯

By

【KTSF 張麗月報導】

社交媒體Facebook創辦人兼行政總裁Mark Zuckerberg,週二和週三會分別在國會參眾兩院作證,解釋用戶個人資料被濫用問題,他週一首先與個別民主黨籍參議員會面,Zuckerberg除了道歉承認做錯之外,還表示日後會做得更多,去防止用戶個人資料被盜用。

Zuckerberg抵達國會山莊,週一首先與參議院商務委員會的民主黨領袖Bill Nelson會面,稍後也與這個委員會的共和黨領袖會晤。

在會後,Nelson對記者說,最重要傳遞的訊息就是,如果不管制社交媒體的使用,就無人可以有私隱權。

消息指出,如果Zuckerberg本星期在國會未能提供滿意的答案,國會就有可能會立法嚴格管制Facebook,不過白宮經濟顧問Larry Kudlow對此不作評論。

Zuckerberg未來兩天在國會的作證議程包括,Facebook承認高達8,700萬名用戶的個人資料,大部份是美國用戶的數據,可能已被英國註冊的劍橋分析公司不當使用 ,該公司受僱於特朗普競選工程,議員也可能質詢他這事件是否涉嫌干擾2016美國大選。

此外,Zuckerberg也向國會發出書面證詞表示,Facebook應該做得更多,去防止用戶的數據被人濫用。

根據眾議院能源及商務委員會公佈他的證詞時說,Zuckerberg承認做錯並道歉,又說他創立和經營Facebook,對所發生的事負責。

Facebook現時全球每個月的活躍使用者有21億人,Facebook週一開始提醒使用者,他們的數據有可能已被劍橋分析公司分享及使用。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。