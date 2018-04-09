Facebook創辦人將到國會作證 料公開道歉認錯

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【KTSF 張麗月報導】

社交媒體Facebook創辦人兼行政總裁Mark Zuckerberg，週二和週三會分別在國會參眾兩院作證，解釋用戶個人資料被濫用問題，他週一首先與個別民主黨籍參議員會面，Zuckerberg除了道歉承認做錯之外，還表示日後會做得更多，去防止用戶個人資料被盜用。

Zuckerberg抵達國會山莊，週一首先與參議院商務委員會的民主黨領袖Bill Nelson會面，稍後也與這個委員會的共和黨領袖會晤。

在會後，Nelson對記者說，最重要傳遞的訊息就是，如果不管制社交媒體的使用，就無人可以有私隱權。

消息指出，如果Zuckerberg本星期在國會未能提供滿意的答案，國會就有可能會立法嚴格管制Facebook，不過白宮經濟顧問Larry Kudlow對此不作評論。

Zuckerberg未來兩天在國會的作證議程包括，Facebook承認高達8,700萬名用戶的個人資料，大部份是美國用戶的數據，可能已被英國註冊的劍橋分析公司不當使用 ，該公司受僱於特朗普競選工程，議員也可能質詢他這事件是否涉嫌干擾2016美國大選。

此外，Zuckerberg也向國會發出書面證詞表示，Facebook應該做得更多，去防止用戶的數據被人濫用。

根據眾議院能源及商務委員會公佈他的證詞時說，Zuckerberg承認做錯並道歉，又說他創立和經營Facebook，對所發生的事負責。

Facebook現時全球每個月的活躍使用者有21億人，Facebook週一開始提醒使用者，他們的數據有可能已被劍橋分析公司分享及使用。

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