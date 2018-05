Facebook舉行開發者年會 行政總裁再承諾保護用戶個資

By

【KTSF 游瑋珊報導】

社交媒體Facebook舉行開發者年會,行政總裁Mark Zuckerberg再次承諾,會竭力保障用戶個人資訊,包括將推出清除瀏覽紀錄的功能,年會上Facebook又宣布新增交友功能,挑戰Tinder。

Facebook今年3月被爆出有8,700萬用戶的個人資訊,被數據公司劍橋分析不當獲取和利用,行政總裁Zuckerberg在不同場合多番致歉,週二在聖荷西市舉行的F8開發者年會上,他再次承認,事件嚴重破壞用戶信任,會確保這類事件不再發生。

Zuckerberg說:”2016年,我們太晚察覺俄羅斯的干預,只注意傳統的網絡攻擊,如詐騙、惡意軟件和駭客攻擊,我們已有更好準備,利用人工智能工具,事先辨識並取消以萬計假帳戶。”

他宣布Facebook會重啟在3月底發生洩漏用戶資料後暫停的應用程式審查,另外也會在未來推出,類似瀏覽器中附設的清除瀏覽紀錄功能。

年會的焦點除保障用戶私隱的功能,還有新推出的玩意,今年Facebook流動版就新增類似Tinder滑動配對的交友功能。

Facebook要幫用戶牽紅線,但綁不著旗下WhatsApp的行政總裁兼創辦人之一Jan Koum,他在週一宣布離職。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。