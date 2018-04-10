Facebook創辦人國會作證 披露正配合通俄案調查

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【KTSF 張麗月報導】

社交媒體Facebook的創辦人兼行政總裁Mark Zuckerberg週二首次在國會作證，就Facebook用戶個人資料被不當盜用事件作出解釋，Zuckerberg除了再次道歉之外，還透露他正與通俄案特別檢察官穆勒的調查合作。

Zuckerberg首先在參議院司法及商務委員會作證，他說 相信”劍橋分析”公司收集了用戶個人資料後，已經廢棄這些數據是一大錯誤，他以為數據收集完畢，資料被刪除後，事件已經完結，因此Facebook當時並無向聯邦貿易委員會（FTC）通報。

不過Zuckerberg向議員保證，今後Facebook處理這種情況時，做法將會不一樣。

在英國註冊的”劍橋分析”公司，受僱於特朗普競選工程，因此懷疑這間公司企圖干擾2016美國大選。

有議員問Zuckerberg，負責通俄案調查的特別檢察官穆勒的辦公室有沒有接觸他，他就說 “有”，但由於要遵守保密規例，所以他無透露詳細情況。

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