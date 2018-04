Facebook創辦人國會作證 披露正配合通俄案調查

By

【KTSF 張麗月報導】

社交媒體Facebook的創辦人兼行政總裁Mark Zuckerberg週二首次在國會作證,就Facebook用戶個人資料被不當盜用事件作出解釋,Zuckerberg除了再次道歉之外,還透露他正與通俄案特別檢察官穆勒的調查合作。

Zuckerberg首先在參議院司法及商務委員會作證,他說 相信”劍橋分析”公司收集了用戶個人資料後,已經廢棄這些數據是一大錯誤,他以為數據收集完畢,資料被刪除後,事件已經完結,因此Facebook當時並無向聯邦貿易委員會(FTC)通報。

不過Zuckerberg向議員保證,今後Facebook處理這種情況時,做法將會不一樣。

在英國註冊的”劍橋分析”公司,受僱於特朗普競選工程,因此懷疑這間公司企圖干擾2016美國大選。

有議員問Zuckerberg,負責通俄案調查的特別檢察官穆勒的辦公室有沒有接觸他,他就說 “有”,但由於要遵守保密規例,所以他無透露詳細情況。

