Facebook用戶數據被不當使用 爆料者帳號被停用

By

【KTSF 張麗月報導】

美國與英國都有國會議員要求Facebook交代有關5,000萬Facebook用戶的數據,被一間政治分析公司不當使用的事,而揭發此事的人就聲稱,自己的Facebook帳戶已被停用。

事件的爆料人Christopher Wylie指控,他曾任職的劍橋分析公司,擅自從Facebook取得5,000萬用戶的數據,然後在2016年美國大選期間,將這些數據轉交給與特朗普競選陣營有聯繫的第三方,他們目的就是要向一些搖擺不定的目標用戶發放政治宣傳資料,包括設計廣告或作出籌呼籲等,試圖影響用戶的投票意向。

Wylie對觀察家報說,劍橋分析公司原本使用Facebook網頁上付費學術研究的參與者,以及網絡圈子裡面的朋友的數據,然後將這些數據轉交給當時是特朗普競選經理Steve Bannon作策略性用途。

他爆料之後引發強烈的反響,他說Facebook已終止他的帳戶,後來他加入Twitter,有消息指現在連WhatsApp和Instagram也終止Wylie的帳戶,但WhatsApp就否認。

Facebook也宣布永久禁止劍橋分析公司及其母公司SCL使用Facebook平台,並指Steve Bannon團隊的所為,違反Facebook的私隱政策,又說將個人資料轉交給第三方,包括劍橋分析和SCL,以及Wylie都是違反Facebook的政策。

Facebook更聲稱,Facebook在事件中受人蒙騙,現已展開內外的檢討行動,確切保護用戶的資料,確保劍橋分析已刪除有關的數據。

但在美國與英國都有國會議員都認為,必須要傳召Facebook高層向國會交代事件的來龍去脈。

國會民主黨人強調,美國民眾要了解社交媒體如何操控2016年的大選。

此外,也有消息指,聯邦貿易局(FTC)也介入調查Facebook在這件事上是否有違反規例,根據2011年Facebook同意執行的一項規例,Facebook必須得到用戶同意才可更改私隱設定。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。