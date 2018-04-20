中興回應美國制裁 形容公司處休克狀態

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美國制裁中興後，中興在香港和深圳的股票一直停牌，業績發布會都推遲了，外界對中興的內部情況有很多的揣測。過了5日，中興終於回應這次有史以來最大危機，形容公司已進入休克狀態。

中興管理層的記者會只有中央電視台英文頻道能夠直播，而且是在美國網站YouTube播放，還配有即時英語傳譯，直至記者會結束之後，才在中文頻道播出部份片段。

董事長殷一民在記者會上指出，中興正面對相當艱難的前景，他指中興自從收到美國警告後，這兩年已經主動改善問題，今次美國對中興實施最嚴厲的制裁，對他們極不公平。

根據一封中興內部信件，殷一民週五早上向員工解釋了整件事的來龍去脈，他在信中指是中興自己查到問題，主動向美方通報，他們本來打算公開透明地處理，但尚未完成調查，美方就已經採取行動。

他又指中興已準時繳交8億美元罰款，和在2017年投入5,000萬美元用作出口管制合規工作，但信中卻隻字不提。美方對他們的另一指控就是他們持續出售零件予伊朗。

殷一民指中興有13億人口的市場支持，相信可以應付今次的難關，還指現在中興已經大量使用自主研發的芯片，在多項5G技術上都位於全球前列。

殷一民指中興未來會投入更多資源，提高自主研發能力，要做到求人不如求己。

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