中興回應美國制裁 形容公司處休克狀態

美國制裁中興後,中興在香港和深圳的股票一直停牌,業績發布會都推遲了,外界對中興的內部情況有很多的揣測。過了5日,中興終於回應這次有史以來最大危機,形容公司已進入休克狀態。

中興管理層的記者會只有中央電視台英文頻道能夠直播,而且是在美國網站YouTube播放,還配有即時英語傳譯,直至記者會結束之後,才在中文頻道播出部份片段。

董事長殷一民在記者會上指出,中興正面對相當艱難的前景,他指中興自從收到美國警告後,這兩年已經主動改善問題,今次美國對中興實施最嚴厲的制裁,對他們極不公平。

根據一封中興內部信件,殷一民週五早上向員工解釋了整件事的來龍去脈,他在信中指是中興自己查到問題,主動向美方通報,他們本來打算公開透明地處理,但尚未完成調查,美方就已經採取行動。

他又指中興已準時繳交8億美元罰款,和在2017年投入5,000萬美元用作出口管制合規工作,但信中卻隻字不提。美方對他們的另一指控就是他們持續出售零件予伊朗。

殷一民指中興有13億人口的市場支持,相信可以應付今次的難關,還指現在中興已經大量使用自主研發的芯片,在多項5G技術上都位於全球前列。

殷一民指中興未來會投入更多資源,提高自主研發能力,要做到求人不如求己。

