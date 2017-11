【i-CABLE】

穆加貝辭任津巴布韋總統後,前副總統姆南加古瓦已從南非回國,準備週五宣誓就任總統。他稱國家正見證民主新一頁,又提及穆加貝夫人格拉斯的G40派系涉嫌策劃暗殺他。

姆南加古瓦於當地星期三晚抵達首都哈拉雷,受熱烈歡迎。執政非洲民族聯盟愛國陣線已提名他出任總統,將於當地時間週五宣誓就職。

他又表示,將同非洲鄰國,還有其他各洲的國家加強合作,又重申穆加貝應順應民意下台,承認在整個過程中,一直有與軍方高層保持聯絡。

他又提到,8月時差點遭毒殺,幸而民眾為他祈禱保平安,得知有人企圖剷除他,所以遭免職後便離國。

英國《每日郵報》報道,軍方跟穆加貝連日談判後,答應讓93歲的穆加貝有體面下台。

據報他會離開津巴布韋,但妻子格拉斯則不准出國,家屬更指格拉斯可能短期內被捕。

