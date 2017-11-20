津巴布韋總統穆加貝或下台 姆南加古瓦可能接任

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津巴布韋執政黨給予總統穆加貝辭職的最後通牒屆滿，穆加貝沒答應下台。但美國有線新聞網絡引述消息指，穆加貝已經和軍方達成辭職協議，換取他及太太格拉斯獲得起訴豁免權。

穆加貝在總統官邸發表全國電視演說，先與被指策劃軟禁行動的國防軍司令奇文加，以及一班將領握手。穆加貝在演說一開始提到，上星期軍方突然接管政府設施，及軟禁他本人的行動。

美國有線新聞網絡引述直接參與談判的官方消息，這次演說的主要目的，不是要穆加貝宣布辭職，而是由他親口宣布軍方介入政治行動合憲不是政變。

路透社亦引述消息指，執政黨非洲民族聯盟愛國陣線不希望穆加貝在軍方面前宣布下台，以免給外界軍事政變的印象。二十分鐘的演說期間，奇文加等軍方將領一直在旁邊，偶爾替穆加貝翻講稿，提示他讀到哪裡。

美國有線新聞網絡引述消息指，穆加貝已與軍方達成辭職協議，換取他本人及第一夫人格拉斯獲得起訴豁免權，以及下台後可保留所有私人財產。辭職函件待交到國會議長後將生效。

同時非洲民族聯盟愛國陣線給予穆加貝辭職的期限屆滿，黨內正商議，待國會周二開會時提出彈劾程序。