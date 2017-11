津巴布韋總統穆加貝或下台 姆南加古瓦可能接任

【i-CABLE】

津巴布韋執政黨給予總統穆加貝辭職的最後通牒屆滿,穆加貝沒答應下台。但美國有線新聞網絡引述消息指,穆加貝已經和軍方達成辭職協議,換取他及太太格拉斯獲得起訴豁免權。

穆加貝在總統官邸發表全國電視演說,先與被指策劃軟禁行動的國防軍司令奇文加,以及一班將領握手。穆加貝在演說一開始提到,上星期軍方突然接管政府設施,及軟禁他本人的行動。

美國有線新聞網絡引述直接參與談判的官方消息,這次演說的主要目的,不是要穆加貝宣布辭職,而是由他親口宣布軍方介入政治行動合憲不是政變。

路透社亦引述消息指,執政黨非洲民族聯盟愛國陣線不希望穆加貝在軍方面前宣布下台,以免給外界軍事政變的印象。二十分鐘的演說期間,奇文加等軍方將領一直在旁邊,偶爾替穆加貝翻講稿,提示他讀到哪裡。

美國有線新聞網絡引述消息指,穆加貝已與軍方達成辭職協議,換取他本人及第一夫人格拉斯獲得起訴豁免權,以及下台後可保留所有私人財產。辭職函件待交到國會議長後將生效。

同時非洲民族聯盟愛國陣線給予穆加貝辭職的期限屆滿,黨內正商議,待國會周二開會時提出彈劾程序。

穆加貝很可能面臨下台,而本月初被他解除副總統職務的姆南加古瓦,則獲執政黨中委會選為新任主席,極有可能接任總統。

75歲的姆南加古瓦,綽號「鱷魚」,被指行事作風狠辣。他在穆加貝身邊數十年,近年政治野心日漸明顯,外界相信他在穆加貝被軍方軟禁的事件中,有關鍵角色。

姆南加古瓦綽號「鱷魚」,來源不得而知,但跟外界對他的形容吻合,行事作風狠辣、看準時機攻擊。

姆南加古瓦被指在80年代,派出受北韓軍方訓練的第五旅,清洗支持敵對勢力的恩德貝勒人。 2008 年穆加貝在第一輪大選投票落後,反對黨支持者被威嚇搶掠等暴力事件,亦被指由他策劃,但姆南加古瓦全部否認。

姆南加古瓦年青時,參與對抗英國白人殖民政府,包括引爆火車。曾被判死刑,後來改判監禁。他到過中國和埃及接受軍訓,在70年代中起成為穆加貝的保鏢和左右手,一同爭取津巴布韋獨立。

他在立國後出任多個要職,包括情報和保安部長。多年來是情報機關、軍方,和執政黨的主要聯繫人物,得到軍方支持。

他自己形容與穆加貝關係猶如父子,但近年他的政治野心日漸明顯。穆加貝本月初指他有意造反,解除他的副總統職務。姆南加古瓦隨即逃亡出國,不久軍方便把穆加貝軟禁。

首都街頭大規模反穆加貝示威,並出現大量專業質素的傳單,支持軍方和姆南加古瓦,非洲問題專家相信是經周詳策劃。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。