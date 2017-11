津巴布韋政局不穩 軍方拘禁總統穆加貝

By

津巴布韋政局不穩,軍方進駐首都主要建築及通道,並拘禁總統穆加貝,軍方及執政黨否認政變,指是不流血的權力交接,目的是對付穆加貝身邊的罪犯,有報道指,穆加貝將被逼下台,由上星期被解除職務的副總統姆南加古瓦,接掌權力。

津巴布韋首都哈拉雷自週二起,多了軍人駐守,通往總統穆加貝辦公室的道路,有裝甲車戒備,國會、政府辦公室、法院等主要建築一帶,道路封鎖。軍警接到命令,取消休假,即時返回崗位候命。

軍方在當地週三凌晨,控制國營電視台,其間,市內傳出至少三響爆炸聲,穆加貝在市郊的官邸據報亦傳出槍聲,陸軍承認,拘禁了93歲的穆加貝及第一夫人格拉斯,以及財長等穆加貝的親信。

軍方否認政變,保證穆加貝及其家人安全,執政黨、非洲民族聯盟愛國陣線否認軍事政變,形容為不流血的權力交接,有消息指執政黨已解除穆加貝領袖的職務,數十年來,一直支持穆加貝的軍方突然介入政局,並非毫無徵兆。

事緣在上星期,穆加貝解除副總統姆南加古瓦職務,75歲的姆南加古瓦一向被視為穆加貝的接班人,姆南加古瓦被撤職,被指是穆加貝為妻子52歲的格拉斯接任總統,清除障礙。

穆加貝此舉,得不到軍方支持,國防軍司令在週一,亦即軍方行動前夕,警告穆加貝停止黨內清算,內訌局面,否則,軍隊不會坐視不理。

