津巴布韋政局不穩 軍方拘禁總統穆加貝

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津巴布韋政局不穩，軍方進駐首都主要建築及通道，並拘禁總統穆加貝，軍方及執政黨否認政變，指是不流血的權力交接，目的是對付穆加貝身邊的罪犯，有報道指，穆加貝將被逼下台，由上星期被解除職務的副總統姆南加古瓦，接掌權力。

津巴布韋首都哈拉雷自週二起，多了軍人駐守，通往總統穆加貝辦公室的道路，有裝甲車戒備，國會、政府辦公室、法院等主要建築一帶，道路封鎖。軍警接到命令，取消休假，即時返回崗位候命。

軍方在當地週三凌晨，控制國營電視台，其間，市內傳出至少三響爆炸聲，穆加貝在市郊的官邸據報亦傳出槍聲，陸軍承認，拘禁了93歲的穆加貝及第一夫人格拉斯，以及財長等穆加貝的親信。

軍方否認政變，保證穆加貝及其家人安全，執政黨、非洲民族聯盟愛國陣線否認軍事政變，形容為不流血的權力交接，有消息指執政黨已解除穆加貝領袖的職務，數十年來，一直支持穆加貝的軍方突然介入政局，並非毫無徵兆。

事緣在上星期，穆加貝解除副總統姆南加古瓦職務，75歲的姆南加古瓦一向被視為穆加貝的接班人，姆南加古瓦被撤職，被指是穆加貝為妻子52歲的格拉斯接任總統，清除障礙。

穆加貝此舉，得不到軍方支持，國防軍司令在週一，亦即軍方行動前夕，警告穆加貝停止黨內清算，內訌局面，否則，軍隊不會坐視不理。

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