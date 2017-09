By

【i-CABLE】

浙江台州發生火警,至少11人死、12人受傷。

起火的兩間民房火勢猛烈,火場面積約150平方米,部分住客當場證實死亡,另有十多人受輕傷,當局疏散附近居民。

現場位於玉環市,凌晨零時許起火,約一個半小時後救熄,當局正調查起火原因。

