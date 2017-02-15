張藝謀稱自己新片《長城》是爆米花電影（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

中國著名導演張藝謀最新的好萊塢電影作品《長城》將於本週五在美國首映，而首次執導完全由美國人編劇的電影，張藝謀的感想是甚麽呢？

《長城》The Great Wall 是由美國人編劇及製片的好萊塢商業電影，應邀擔任導演的張藝謀上週到洛杉磯為該片做宣傳，他稱這是一部典型的好萊塢爆米花電影，意思就是好看沒營養，觀眾看完可能就忘了的一部商業電影。雖然當初並不想接這部戲，但看過劇本後覺得仍有發揮空間，而且也算是中美雙方乃至中國跟全世界合作拍片的一個開端與契機。

張藝謀說，“當然這種爆米花電影一走進它以後，拍這麽大，而且多國部隊的這麽一個合作，其實也是非常好的鍛煉，你會深入的觸及到不同的文化，不同的創作者，我覺得對你都是非常好的學習，我是很願意嘗試不同的東西。”

張藝謀說，美國人寫的劇本不可能有太多改動，而中國是導演說了算，因此合作起來有難度，他只能在視覺和動作上可以稍作調整。

例如在一場祭奠儀式上，他堅持採用東方放天燈的習俗，但改動之前仍要以簡單易懂的方法解釋給美方，讓對方可以接受，但這種方法在大陸卻惹來不少差評。

他說，”先簡單，所以有時候我們在大陸放這個電影的時候，大陸的影評就會覺得啊，這個故事太簡單了，他們對簡單化不滿意，但是我自己是很有體會，你跟他們講，你說深入淺出一步一步來，大家不聽這個，但是我自己是特別有體會，事情就是要這樣做才可以。”

《長城》的美方主演是Matt Damon，他表示，20年前就期待能和張藝謀導演合作，而張導演也很欣賞Damon的演技。

張藝謀說，”他(Matt Damon)的表演是那種內斂的，強調內心的，是表面不動聲色的，是那種很生活化的表演，這種表演是我最欣賞的。”

Matt Damon說，“是跟張導演一次合作機會，我也覺得非常有趣，是一次東西方超大型合作，我們一半工作人員是說國語的中國人，一半是說英文的國際工作人員，將大家聚集一起講述一個故事，我覺得這是拍攝中有趣的一部分。”

張藝謀說，這是他第一次接拍好萊塢商業片的勇敢嘗試，雖然中國觀眾不太喜歡這部片，但他仍很期待美國市場的反應。他說，正是因為中美觀眾對影片的關注點和興趣點都不一樣，所以才要讓中美乃至世界透過電影這個橋樑，相互溝通和了解。

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