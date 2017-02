張藝謀稱自己新片《長城》是爆米花電影（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

中國著名導演張藝謀最新的好萊塢電影作品《長城》將於本週五在美國首映,而首次執導完全由美國人編劇的電影,張藝謀的感想是甚麽呢?

《長城》The Great Wall 是由美國人編劇及製片的好萊塢商業電影,應邀擔任導演的張藝謀上週到洛杉磯為該片做宣傳,他稱這是一部典型的好萊塢爆米花電影,意思就是好看沒營養,觀眾看完可能就忘了的一部商業電影。雖然當初並不想接這部戲,但看過劇本後覺得仍有發揮空間,而且也算是中美雙方乃至中國跟全世界合作拍片的一個開端與契機。

張藝謀說,“當然這種爆米花電影一走進它以後,拍這麽大,而且多國部隊的這麽一個合作,其實也是非常好的鍛煉,你會深入的觸及到不同的文化,不同的創作者,我覺得對你都是非常好的學習,我是很願意嘗試不同的東西。”

張藝謀說,美國人寫的劇本不可能有太多改動,而中國是導演說了算,因此合作起來有難度,他只能在視覺和動作上可以稍作調整。

例如在一場祭奠儀式上,他堅持採用東方放天燈的習俗,但改動之前仍要以簡單易懂的方法解釋給美方,讓對方可以接受,但這種方法在大陸卻惹來不少差評。

他說,”先簡單,所以有時候我們在大陸放這個電影的時候,大陸的影評就會覺得啊,這個故事太簡單了,他們對簡單化不滿意,但是我自己是很有體會,你跟他們講,你說深入淺出一步一步來,大家不聽這個,但是我自己是特別有體會,事情就是要這樣做才可以。”

《長城》的美方主演是Matt Damon,他表示,20年前就期待能和張藝謀導演合作,而張導演也很欣賞Damon的演技。

張藝謀說,”他(Matt Damon)的表演是那種內斂的,強調內心的,是表面不動聲色的,是那種很生活化的表演,這種表演是我最欣賞的。”

Matt Damon說,“是跟張導演一次合作機會,我也覺得非常有趣,是一次東西方超大型合作,我們一半工作人員是說國語的中國人,一半是說英文的國際工作人員,將大家聚集一起講述一個故事,我覺得這是拍攝中有趣的一部分。”

張藝謀說,這是他第一次接拍好萊塢商業片的勇敢嘗試,雖然中國觀眾不太喜歡這部片,但他仍很期待美國市場的反應。他說,正是因為中美觀眾對影片的關注點和興趣點都不一樣,所以才要讓中美乃至世界透過電影這個橋樑,相互溝通和了解。

