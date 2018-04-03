YouTube位於San Bruno總部槍擊案4傷 女槍手吞槍自殺

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位於中半島San Bruno市的YouTube總部週二下午發生槍擊案，槍手是一名女性，她槍傷4人後吞槍自殺。

San Bruno市府經理Connie Jackson稱，有多人致電911報警，指YouTube總部有槍擊案發生，地址在Cherry大街901號。

警方已證實有一人死亡，現場跡象顯示是吞槍自殺。

事發後，警方立即疏散YouTube總部，有員工報稱看到有人流血伏在地上。

Zuckerberg舊金山總醫院表示，已接收3名傷者，一名36歲男子目前傷勢危殆，一名32歲女子傷勢嚴重，一名27歲女子傷勢普通。

史丹福醫療中心的發言人Lisa Kim稱，院方已接收4至5名傷者，但沒有透露他們的傷勢。

YouTube員工Vadim Lavrusik於1時在Twitter發文稱，他聽到槍聲，然後看到有人奔跑，他與其他同事在一間房中躲避，稍後他報稱已安全撤離現場。

另外，Will Hudson報稱，他在YouTube工作的一名友人傳文字短訊給他，說公司有槍手。

短訊寫道：”我想有槍手在大樓內，警鐘大響，我們開始疏散，之後有人開始奔跑，說有槍手。”

Hudson說他的友人已安全返回舊金山，他說槍擊案時有所聞，想不到這次發生得這麼近。

持有YouTube的Google在Twitter發文表示，該公司正配合當局的調查。

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