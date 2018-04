YouTube位於San Bruno總部槍擊案4傷 女槍手吞槍自殺

By

【KTSF】

位於中半島San Bruno市的YouTube總部週二下午發生槍擊案,槍手是一名女性,她槍傷4人後吞槍自殺。

San Bruno市府經理Connie Jackson稱,有多人致電911報警,指YouTube總部有槍擊案發生,地址在Cherry大街901號。

警方已證實有一人死亡,現場跡象顯示是吞槍自殺。

事發後,警方立即疏散YouTube總部,有員工報稱看到有人流血伏在地上。

Zuckerberg舊金山總醫院表示,已接收3名傷者,一名36歲男子目前傷勢危殆,一名32歲女子傷勢嚴重,一名27歲女子傷勢普通。

史丹福醫療中心的發言人Lisa Kim稱,院方已接收4至5名傷者,但沒有透露他們的傷勢。

YouTube員工Vadim Lavrusik於1時在Twitter發文稱,他聽到槍聲,然後看到有人奔跑,他與其他同事在一間房中躲避,稍後他報稱已安全撤離現場。

另外,Will Hudson報稱,他在YouTube工作的一名友人傳文字短訊給他,說公司有槍手。

短訊寫道:”我想有槍手在大樓內,警鐘大響,我們開始疏散,之後有人開始奔跑,說有槍手。”

Hudson說他的友人已安全返回舊金山,他說槍擊案時有所聞,想不到這次發生得這麼近。

持有YouTube的Google在Twitter發文表示,該公司正配合當局的調查。

